В Киеве у метро произошел взрыв: есть пострадавшие

В пятницу, 17 июля, в Киеве у станции метро "Шулявская" произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Киевского метрополитена.

По данным источника, взрыв случился в 20.08. В мусорном баке, который находится рядом со входом, взорвался неизвестный предмет. Одному из прохожих, который в этот момент находился рядом, травмировало ногу. По данным полиции, пострадавшему уже оказали медицинскую помощь. Также выбиты стекла станции метро. На данный момент "Шулявская" работает в обычном режиме.





Ранее "Комментарии" сообщали, что могло стать причиной взрыва во многоквартирном доме на Позняках.

"Версия с работой неквалифицированного сотрудника газовой службы имеет право на жизнь, но я в это слабо верю. Для начала надо проверить, почему такие люди проводили работы, нарушая все регламентные нормы, или не имея для этого нужной квалификации", - сказал эксперт.

Также одной из причин может быть неисправность бытовых инструментов, которые находились в квартире.

"Бывает, в квартире происходит взрыв, когда неисправна плита или другой прибор. Но в такой ситуации пострадает максимум одна квартира. У соседей разве что вылетят стекла из оконных рам. Не исключено, что случился элементарный вытек газа", - подытожил Олег Гарник.





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