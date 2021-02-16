В оккупированном Крыму в январе засудили 13 граждан за отказ служить в армии России

В прошлом месяца в аннексированном Крыму, оккупантами было открыто 13 уголовных дел против жителей полуострова, которые не желают служить в армии Российского Федерации. Об этом рассказывает ТСН, ссылаясь на сообщение Крымской правозащитной группы.

Армия России - фото из открытых источников

Источник отмечает, что это наибольшее количество приговоров, зафиксированных по этой статье в течение месяца за весь период оккупации.

В целом к концу прошлого месяца правозащитники зафиксировали 176 уголовных дел за уклонение от службы в армии страны-агрессора, которые переданы на рассмотрение в подконтрольные оккупантам "суды" Крыма. По 168 из них уже вынесены приговоры, еще восемь рассматриваются.

Напомним, что ранее стало известно, что на территории временно оккупированной Луганской области отмечают первые случаи отказа вакцинироваться против COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Из-за этого жителям угрожают увольнениями. На территории оккупированных Красного Луча, Антрацита и Лутугино от прививки отказываются медицинские работники, боевики так называемой "народной милиции", а также сотрудники оккупационных администраций. Сообщается о 30 отказах от вакцинации, однако цифра возрастает.

Ранее "Комментарии" сообщали, что украинская студентка родом из Армянска, АРК, не смогла попасть на материковую Украину из оккупированного Крыма. Об инциденте рассказал ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский на личной странице в Facebook. По словам Спиваковского, российские оккупанты не усматривают в сдаче экзаменационной сессии серьезной причины для выезда из Крыма. Ректор считает ситуацию настоящим нарушением прав человека.













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