Из аннексированного Крыма не выпустили украинскую студентку

Украинская студентка родом из Армянска, АРК, не смогла попасть на материковую Украину из оккупированного Крыма. Об инциденте рассказал ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский на личной странице в Facebook.

Украинскую студентку не выпустили из Крыма на сессию. Фото из открытых источников

По словам Спиваковского, российские оккупанты не усматривают в сдаче экзаменационной сессии серьезной причины для выезда из Крыма. Ректор считает ситуацию настоящим нарушением прав человека.

"Это мне напомнило Советский Союз, когда, чтобы выехать за границу, нужно было получить разрешение на выезд", — возмущается Александр Спиваковский.

Также мужчина отметил, что студенты из оккупированного Крыма всегда в определенной степени рискуют, если выбирают вариант с обучением на территории Украины. Однако руководство университета с пониманием относится к подобным сложным случаям.

Как объясняет Спиваковский, таким соискателям позволяют учиться дистанционно, составляют отдельные планы обучения, обеспечивают поддержку студентам из оккупированных территорий.

"Мы не только ценим академическую свободу студентов, мы считаем, что это мощный инструмент формирования личности, которая дальше формирует свою траекторию жизни", — объясняет ректор.

Также Александр Спиваковский рассказал о функционировании на территории образовательного учреждения специального образовательного центра "Крым-Украина". Создание подобной базы вызвано тем, что Херсонский государственный университет является одним из ближайших вузов к захваченному Россией Крыма.

Следует отметить, что за годы аннексии полуострова в ХГУ стремились учиться 605 крымских абитуриентов. В конце концов, только 67 стали собственно студентами.

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