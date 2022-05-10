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В оккупированном Крыму исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович

Родные уже 12 сутки ничего не знают о судьбе Ирины Данилович

сегодня, 17:22
Автор:

Лиля Воробьева
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В оккупированном РФ Крыму исчезла общественная активистка Ирина Данилович. Родные Ирины рассказали, что 29 апреля 2022 года она была задержана. Оккупанты заявили, что общественная активистка арестована на 10 суток за передачу какой-то "несекретной информации" какой-то общественной организации. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В оккупированном Крыму исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович

В Крыму исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович (фото из открытых источников)

оккупанты обвиняют Ирину Данилович в передаче какой-то "несекретной информации" какой-то общественной организации.

"Насильственные исчезновения и преследования общественных активистов и журналистов стали повседневной практикой на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Сейчас исчезла общественная активистка, журналистка Ирина Данилович. 29 апреля 2022 года она была задержана правоохранителями оккупанта. Приблизительно в то же время  провели обыск в ее доме. По словам родителей Ирины, рашисты сообщили, что общественная активистка арестована на 10 суток за передачу какой-то "несекретной информации" какой-то общественной организации", — говорится в сообщении.

Родные уже 12 сутки ничего не знают о судьбе Ирины Данилович. Она работала медсестрой, была журналисткой, освещала проблемы системы здравоохранения в Крыму и распространяла реальную информацию о войне в Украине.

"Сегодня уже 12 сутки со дня похищения гражданки Украины Ирины Данилович. Место ее нахождения неизвестно. Родителем и ее адвокатом были поданы заявления в оккупационные органы по похищению человека, однако ответа до сих пор не получено ", — сообщила Денисова.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры запрещают местным тушить пожары в Хесонской области, а огонь подошел к поселкам.




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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
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