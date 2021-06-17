В оккупированном Донецке после дождя людей смывало водой

17 июня в оккупированном Донецке из-за непогоды местные жители и транспорт оказались в ловушке. Об этом сообщает телеграмм канал ЧП Донецк.

Женщину сносит водным потоком (фото из открытых источников)

"Сегодня на нижней автостанции потоп", — говорится в сообщении.

На видео заметно, как женщину сносит водным потоком, а мужчине из последних сил удается вытащить ее из ловушки. Общественный транспорт парализовало, и водители автобусов пытались добраться до ближайших остановок.

Как сообщали ранее на северы Индии произошла масштабная природная катастрофа. В штате Уттаракханд случилось схождение огромного ледника, которое повлекло за собой потоп. Без вести пропали около 150 человек. Причиной масштабного потопа стал прорыв плотины "Риши Ганга", которая находится в округе Чамоли. Катастрофа случилась около 8-9 часов утра по индийскому времени, именно тогда сообщили о сходе ледника пол названием "Нанда-Деви". По предварительной информации, из-за инцидента могли погибнуть от 100 до 150 человек. Также сообщается о том, что под угрозой оказались более полутора сотни рабочих, которые выполняли работы на проекте прорвавшейся плотины "Риши Ганга". Представители строительства проекта сообщили об отсутствии связи со своими сотрудниками.

Напомним, в западных областях Украины из-за непогоды продолжаются затопления, но синоптики обещают улучшение погодных условий уже сегодня. Как пояснил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, такая погода на западе страны наблюдается уже несколько дней — с 20 июня. Однако сегодня, 24 июня, должно наступить повышение атмосферного давления, фронт будет постепенно размываться, а интенсивность дождей будет уменьшаться.

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