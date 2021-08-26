В офис омбудсмена метнули "коктейль Молотова": произошло возгорание (ВИДЕО)

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Елизавета Черных
В четверг, 26 августа, на улице Институтской в Киеве, неизвестные метнули бутылкой с зажигательной смесью в офис Уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. К месту происшествия была вызвана полиция. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL cо ссылкой на комментарий правоохранителей.
В офис омбудсмена Денисовой метнули "коктейль Молотова" - фото из открытых источников
Судя по видеоролику, который обнародовало издание "Сегодня", загорелась дверь здания.
Отмечается, что поджигатель уже задержан.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Черкассах произошел инцидент — неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника. Таким образом часть дома загорелась. Сгорела некоторая мебель. В это время дома была семья депутата. Они быстро среагировали, поэтому к счастью, никто не пострадал. Сам депутат заявляет, что не понимает, почему неизвестные бросили "коктейль Молотова". Алексей Мельник утверждает, что не имел рабочих конфликтов и врагов. Кто мог организовать поджог, также не догадывается.
Также в материале нашего издания можно прочитать, что местная жительница стала героиней сюжета спасателей, ведь не боясь огня вынесла трех соседских детей из пожара. Женщина рассказывает, что в комнате было очень много дыма, но она разглядела, что на полу лежит ребенок. Людмила взяла ребенка на руки и вынесла, а затем вернулась за другими. По ее словам, дети были в саже, но живые и дышали.
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