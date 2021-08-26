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В офис омбудсмена метнули "коктейль Молотова": произошло возгорание (ВИДЕО)

Детали происшествия устанавливаются

сегодня, 16:13
Автор:

Елизавета Черных

В четверг, 26 августа, на улице Институтской в Киеве, неизвестные метнули бутылкой с зажигательной смесью в офис Уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. К месту происшествия была вызвана полиция. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL cо ссылкой на комментарий правоохранителей.

В офис омбудсмена метнули "коктейль Молотова": произошло возгорание (ВИДЕО)

В офис омбудсмена Денисовой метнули "коктейль Молотова" - фото из открытых источников

Судя по видеоролику, который обнародовало издание "Сегодня", загорелась дверь здания. 


"К нам поступила информация об инциденте на улице Институтской. На место происшествия сразу же выехали правоохранители. Обстоятельства и детали происшествия устанавливаются", – заявили в пресс-службе полиции. 

Отмечается, что поджигатель уже задержан.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Черкассах произошел инцидент — неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника. Таким образом часть дома загорелась. Сгорела некоторая мебель. В это время дома была семья депутата. Они быстро среагировали, поэтому к счастью, никто не пострадал. Сам депутат заявляет, что не понимает, почему неизвестные бросили "коктейль Молотова". Алексей Мельник утверждает, что не имел рабочих конфликтов и врагов. Кто мог организовать поджог, также не догадывается.

Также в материале нашего издания можно прочитать, что местная жительница стала героиней сюжета спасателей, ведь не боясь огня вынесла трех соседских детей из пожара. Женщина рассказывает, что в комнате было очень много дыма, но она разглядела, что на полу лежит ребенок. Людмила взяла ребенка на руки и вынесла, а затем вернулась за другими. По ее словам, дети были в саже, но живые и дышали.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/kiyany/proisshestviya/v-kieve-v-ofis-ombudsmena-brosili-koktejl-molotova-vspyihnul-pozhar-foto-i-video.htm?_ga=2.246932036.1708967976.1629810874-227395441.1620644266&_gl=1*1t10iqs*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7
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