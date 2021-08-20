На Николаевщине женщина вынесла из пожара троих детей: каковы причины возгорания

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Козлова Альбіна
Местная жительница стала героиней сюжета спасателей, ведь не боясь огня вынесла трех соседских детей из пожара. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Людмила Симаненко - спасительница детей, фото ГСЧС
В городе Новая Одесса, что в Николаевском районе, огонь вспыхнул в доме, где находились малолетние дети. Происшествие случилось 18 августа. О пожаре на линию "101" сообщили жители соседних домов по улице Николая Хвылевого. Соседи услышали запах гари и увидели дым из окон. Люди вызвали пожарных. Подозревая, что в доме, вероятно, остались дети без взрослых и сама они не спасутся, Людмила Симаненко осмелилась войти в помещение, охваченное огнем.
Женщина рассказывает, что в комнате было очень много дыма, но она разглядела, что на полу лежит ребенок. Людмила взяла ребенка на руки и вынесла, а затем вернулась за другими. По ее словам, дети были в саже, но живые и дышали.
На место прибыли пожарные и потушили пожар в комнате, где проживала семья. Известно, что это дом на шесть семей. Причина пожара устанавливается. Соседи предполагают, что причиной пожара могли стать замыкание электропроводки или шалости детей.
Двух пятилетних девочек-близнецов и их трехлетнюю сестренку госпитализировали в реанимацию городской больницы Николаева. Сейчас состояние здоровья двух девочек стабильное, одного ребенка — тяжелое. Дети отравились угарным газом.
Людмилу Симаненко за ее поступок будут номинировать на Всеукраинскую акцию "Герой-спасатель года".
Как писал портал "Комментарии", на Житомирщине ребенок погиб в пожаре.
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