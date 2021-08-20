На Николаевщине женщина вынесла из пожара троих детей: каковы причины возгорания



















Местная жительница стала героиней сюжета спасателей, ведь не боясь огня вынесла трех соседских детей из пожара. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Людмила Симаненко - спасительница детей, фото ГСЧС

В городе Новая Одесса, что в Николаевском районе, огонь вспыхнул в доме, где находились малолетние дети. Происшествие случилось 18 августа. О пожаре на линию "101" сообщили жители соседних домов по улице Николая Хвылевого. Соседи услышали запах гари и увидели дым из окон. Люди вызвали пожарных. Подозревая, что в доме, вероятно, остались дети без взрослых и сама они не спасутся, Людмила Симаненко осмелилась войти в помещение, охваченное огнем.

Женщина рассказывает, что в комнате было очень много дыма, но она разглядела, что на полу лежит ребенок. Людмила взяла ребенка на руки и вынесла, а затем вернулась за другими. По ее словам, дети были в саже, но живые и дышали.

На место прибыли пожарные и потушили пожар в комнате, где проживала семья. Известно, что это дом на шесть семей. Причина пожара устанавливается. Соседи предполагают, что причиной пожара могли стать замыкание электропроводки или шалости детей.

Двух пятилетних девочек-близнецов и их трехлетнюю сестренку госпитализировали в реанимацию городской больницы Николаева. Сейчас состояние здоровья двух девочек стабильное, одного ребенка — тяжелое. Дети отравились угарным газом.

Людмилу Симаненко за ее поступок будут номинировать на Всеукраинскую акцию "Герой-спасатель года".

"Зашла, вижу, на полу у двери лицом вниз лежит меньший ребенок. Я к ней — схватила и вынесла наружу. Затем разыскала вторую, также вынесла ее, а дальше — ничего не видно из-за дыма. Выбежала на улицу, набрала в легкие воздуха и зашла в помещение в третий раз, нашла последнюю, вынесла и ее. Затем повытирала деткам лицо, почистила носики и ротики — они были в саже. Слава Богу — все три сестренки живы! ", — говорит Людмила.

Как писал портал "Комментарии", на Житомирщине ребенок погиб в пожаре.

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