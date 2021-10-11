В Одесской области, в авто, заживо сгорел начальник охраны частной компании: подробности трагедии

В Одесской области, в служебном авто, во время пожара погиб руководитель службы безопасности частной агрофирмы "Косовское". Ранее он был правоохранителем. Об этом сообщает УНИАН.

В Одесской области в машине сгорел руководитель охраны частной компании (фото из открытых источников)

По информации пресс-службы Нацполиции Одесской области, 59-летний руководитель подразделения охраны сельскохозяйственного частного формирования ушел из жизни в населенном пункте Косы. Там полицейские нашли поврежденный огнем служебный автомобиль, в котором и находился уничтоженный огнем труп человека. Пока они утверждают, что это — несчастный случай. Ведь следствие только началось.

Говорят, что экс-полицейский курил за рулем и в то время ему стало плохо, возможно, случился сердечный приступ. Машина могла загореться от тлеющей сигареты. Тело человека было полностью уничтожено огненной стихией, остались лишь кости.

Расследуется уголовное производство по ст. 115 — "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" УК Украины. Следователи проводят экспертизы, чтобы установить реальные причины возгорания служебного автомобиля и причину смерти их бывшего коллеги. Они не исключают, что в случае установления доказательств противоправной деятельности, это уголовное дело может быть переквалифицировано.

Несколько местных одесских Telegram-каналов пишут, что бывший полицейский, что погиб в горящем авто — Александр Поплавский, который был сотрудником подразделения Госавтоинспекции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе на рынке "7-й километр" неизвестные забрали у женщины более миллиона гривен . На крупнейшем в Украине оптовый рынка, недалеко Одессы — "7 километр", неустановленные лица ограбили женщину из Черновцов, которая приехала сюда за товаром

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