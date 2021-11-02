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В Одесской области серийный насильник напал на 79-летнюю бабушку

Это третье изнасилование, совершенное мужчиной в течение года

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В Одесской области 43-летний местный житель совершил сексуальное насилие над старенькой 79-летней бабушкой, которая жила рядом. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Одесщины.

В Одесской области серийный насильник напал на 79-летнюю бабушку

Мужчина изнасиловал 79-летнюю соседку (фото НПУ)

По информации полицейских, насильник, совершивший надругательство над пенсионеркой, скрывался от сотрудников полиции, но был задержан.

Изнасилование он совершил еще в октябре. Зашел в ее дом, дверь односельчанка не закрыла, и совершил над ней сексуальное насилие. Потому что младше и сильнее. После этого он скрывался у родственников и собирался бежать за границу во избежание ответственности за тяжкое преступление.

Во время задержания он затеял с правоохранителями драку, одному из сотрудников полиции нанес тяжелые повреждения.

Также полицейские установили, что его уже хотели судить за надругательство над двумя жительницами области, но наказания он не получил, потому что в суде женщины отказались от частного обвинения.

На этот раз преступник будет отвечать и за сексуальное надругательство, и за то, что оказал сопротивление полицейским, а одному из них нанес повреждения.

Подозреваемый уже проинформирован об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Это изнасилование. Также следователи ведут расследование по ч. 2 ст. 345 УК, оно продолжается. Наказание, предусмотренное по этим статьям – пять лет лишения свободы. Сейчас насильник находится в СИЗО.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области в канале нашли тело жестоко убитого мужчины. Инцидент произошел в Измаильском районе. Сообщается, что тело погибшего обнаружили местные жители. О жуткой находке они сообщили в правоохранительные органы.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/na-odeshhini-policzejski-zatrimali-43-richnogo-zhitelya-stepanivskoji-teritorialnoji-gromadi-yakij-perexovuvavsya-pislya-vchinennya-seksualnogo-nasilstva-nad-odnoselchankoyu
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