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Главная Новости Общество происшествия В Одесской области нашли повешенным полицейского: СМИ узнали возможную причину смерти и новые подробности
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В Одесской области нашли повешенным полицейского: СМИ узнали возможную причину смерти и новые подробности

Копа нашли мертвым в его сарае, выяснили журналисты

сегодня, 17:43
Автор:

Лиля Воробьева

В Одесской области, в городке Кодыма в прошлое воскресенье покончил жизнь самоубийством местный полицейский. Ему было всего 34 года. Информацию об этом журналистам УНИАН подтвердили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

В Одесской области нашли повешенным полицейского: СМИ узнали возможную причину смерти и новые подробности

В Одесской области нашли повешенным старшего сержанта полиции (фото из открытых источников)

Покойный полицейский был старшим сержантом, проходил службу тоже в Одесской области, в городе Подольск. Молодого человека нашли повешенным в хозяйственной постройке. Работник полиции покончил с собой из-за того, что ему грозило выселение из жилья.

В 2016 году полицейский купил на аукционе, который организовала одна из частных банковских учреждений, коттедж. Но жил здесь недолго. В 2020 году по решению суда, был выселен из застройки. Так же, как рассказывает местный источник, повлиять на такое решение молодого человека могла нестабильная ситуация в семье. Полицейский не мог спокойно выяснить семейные отношения со своей женой. Покойный не оставил сообщений родным почему он так поступил. Без отца осталось двое детей.

Полицией открыто производство по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одесской области военный совершил самоубийство. В Подольске, что в Одесской области, родственники военнослужащего нашли его дома повешенным. На место вызвали полицию и медиков. Работники "скорой" констатировали смерть. По информации, 28-летний военный повесился дома, использовав кабель. Известно, что человек нес службу по контракту в воинской части А2980 одиннадцатого отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/na-odeshchini-znayshli-povishenim-policeyskogo-zmi-diznalisya-mozhlivu-prichinu-samogubstva-novini-odesi-11543053.html
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