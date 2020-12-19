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Главная Новости Общество происшествия В Одесской области накрыли партию кокаина на 12 млн долларов
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В Одесской области накрыли партию кокаина на 12 млн долларов

Партию кокаина спрятали в контейнере с бананами, который шел в Молдову

сегодня, 14:06
Автор:

Сергей Медведев

Таможенники Одесской области пресекли попытку контрабанды крупной партии кокаина. По сообщению сотрудников таможни, инцидент произошел на пропускном пункте Старокозачье. При проверке одного из холодильных агрегатов со стороны технологических отверстий правоохранители обнаружили 46 пакетов общим весом в 54 килограмма. Порошок был упакован в пластиковую пленку серебристого цвета.

В Одесской области накрыли партию кокаина на 12 млн долларов

"Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу", — уточнил заместитель начальника Одесской таможни Денис Пудрик.

Согласно оценке экспертов, стоимость партии наркотика по ценам черного рынка составляет более 12 млн долларов.


Напомним также, что ранее в Киеве разоблачили наркодилера с крупной партией кокаина. Уроженец России находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина. Эксперты оценивают эту партию в 15 млн грн по ценам "черного" рынка.

Как сообщал портал "Комментарии", колумбийский парламент приступил к обсуждению законодательной инициативы одного из депутатов, который предложил узаконить торговлю кокаином. Власти хотят вывести теневой рынок наркотика в легальную плоскость и взять торговлю под свой контроль.

Так, согласно тексту документа, в стране предлагают  законно продавать кокаин под видом обезболивающего средства. Таким образом правительство надеется создать дополнительно более 200 тысяч новых рабочих мест. Инициатор документа считает, что Колумбии более выгодно скупать урожаи коки, чем уничтожать их. Листья коки, в которой много кальция, витаминов и микроэлементов, можно использовать для производства муки, чая, продуктов питания и медикаментов, подчеркивает политик.

 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/odesskie-tamozhenniki-izyali-krupnuyu-partiyu-1608375561.html
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