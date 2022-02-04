В Одесской области мужчина раскопал могилу умершего начальника: подробности

В населенном пункте Татарбунары Одесского региона местный житель лопатой разрушил погребение, достал гроб, чтобы посмотреть на своего шефа, покинувшего этот мир. За это он получил 2 года с испытательным сроком. Об этом сообщает Саратский районный суд Одесской области, обнародовав судебный приговор.

Мужчина заявил, что захотел увидеть своего шефа мертвым (фото из открытых источников)

Как установлено в судебном заседании, подсудимый в августе 2020 года пришел на местное кладбище. Там он разрушил погребение и разбил гроб, где находился покойный. Затем заровнял погребение, и покинул кладбище.

В судебном заседании одессит признал, что поступил неправильно. В своих показах он отметил, что работал у своего покойного экс-руководителя. Он разрушил могилу и побил крышку в гробу, чтобы подтвердить свое предположение, что его работодатель умер. Потом он все убрал. Только оставил внутри гроба резиновые перчатки. Подсудимый признал свою вину и попросил прощения у родных покойника.

При этом мать похороненного жителя области сказала, что ее сын погиб в июле 2020 года. В следующем месяце охрана кладбища сообщила ей о том, что на захоронении разрыта почва и разбросаны венки. Женщина ушла в полицию. После процедуры эксгумации было установлено, что побит гроб, в котором лежит покойник.

В судебном заседании этот житель области признан виновным. Ему назначили наказание – два года испытательного срока. При этом он должен оплатить почти 17 тысяч расходов из-за привлечения эксперта к расследованию этого случая.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области мужчина убил себя бензопилой.

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