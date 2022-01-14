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В Одесской области мужчина поджег себя возле отделения полиции: подробности (ВИДЕО)

Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь

сегодня, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Подольск Одесской области на одной из улиц, где расположено помещение районного участка местной полиции, 37-летний его житель взял и поджег себя сам. Перед этим актом самоубийства он облился горючим. Об этом сообщает "Думская".

В Одесской области мужчина поджег себя возле отделения полиции: подробности (ВИДЕО)

Говорят, что мужчина был в наркотическом состоянии (фото из открытых источников)

К счастью, недалеко от места бедствия находились сотрудники одной из охранных фирм, которые вмешались в этот акт поджога, потушили на земляке огонь и вызвали врачей. По утверждению медиа, самоубийца перед самосожжением, возможно, употреблял наркотики.

По информации Подольского районного управления полиции, этот случай поджога имел место недалеко от дома, где находится местное подразделение Национальной полиции. Сбили пламя с самоубийцы и вызвали медиков находившиеся рядом специалисты охранного предприятия.

В настоящее время пострадавший житель области госпитализирован в больницу, работники которой оказали ему необходимую помощь. Полицейские установили личность жителя, так жестоко решил расплатиться с жизнью. Это 37-летний житель Куяльницкой объединенной территориальной общины.

Также сотрудники полиции проверяют и выясняют причины этого трагического инцидента, и только тогда смогут предоставить ему правовую квалификацию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что остался без пенсии и поджег себя на Тернопольщине . В центре занятости под Тернополем мужчине отказали добавить стаж для начисления пенсии. Потерпевший применяется к сотрудникам учреждения в течение еще нескольких месяцев службы , чтобы иметь право на получение пенсии. Ему отказали и он, выйдя за дверь кабинета, облил себя бензином и поджег прямо в коридоре.


 


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Источник: https://dumskaya.net/news/v-tcentre-podolska-muzhchina-oblilsya-goryuchim-158326/
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