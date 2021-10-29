В Одесской области двое сверстников столкнулись на мопедах: погиб 15-летний юноша

В одесском регионе, в населенном пункте Новая Григоровка поздно вечером 28 октября один несовершеннолетний, которому исполнилось всего 15 лет, наехал на мопеде на своего сверстника. Столкновение закончилось трагедией, один из них смертельно травмировался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте происшествия (фото НПУ)

По информации полиции, 15-летний житель на своем Suzuki несся во встречном направлении. В какой-то момент он не справился с управлением, выскочил на обочину дороги и именно там произошло столкновение с другим мопедом, которым несся такой же сверстник.

Одесские полицейские сообщают, что водитель мопеда Suzuki скончался на месте аварии от полученных травм, у другого подростка лишь легкие повреждения.

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УКУ. Ее правовая квалификация — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего. В настоящее время проводятся экспертизы и проверяются все обстоятельства ДТП.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что иномарка сбила ребенка в Одесской области . На место очевидцы вызвали скорую и полицию. Однако мальчик скончался от травм посреди дороги. Врачи констатировали смерть ребенка. На место выезжала следственно-оперативная группа. Известно, что водитель за рулем автомобиля марки Dodge Charger попал в аварию в пределах села. На дороге столкнулись юный велосипедист и водитель авто. Ребенок ехал по дороге и, предварительно, совершил маневр на дороге в виде поворота. Водитель вроде бы не успел среагировать и сбил 10-летнего мальчика на двухколесном. Следователи провели проверку водителя на состояние опьянения.

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