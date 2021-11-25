В Одесской области чиновники «раздали» государственную землю стоимостью более 870 млн грн

Работники ДБР осуществляют следствие по факту незаконного отчуждения 1,5 тысячи гектаров ценной пашни, принадлежавшей Национальной академии аграрных наук страны должностными лицами ГУ Госгеокадастра Одесского региона. Об этом сообщает в ДБР.

Следователи расследуют дело (фото: ГБР)

Как стало известно, экс-глава этой государственной структуры Одесщины четыре года тому назад незаконно передал земли научного учреждения 39 физическим и 2 юридическим лицам.

Чиновники государственного кадастра отчуждали ценную пашню аграрной академии, без согласия учреждения.

Поэтому почти 1,4 тыс. га пашни для возделывания, которая была государственной на Одещине, в результате незаконной сделки стала частной.

В 2020 году криминальная история с аграрной пашней повторилась, но этой государственной структурой руководило другое должностное лицо. В частную собственность снова передали 72 га ценной пашни для сельхозработы.

По ходатайству следователей ДБР, расследующих два уголовных производства, судебное учреждение наложило арест на пашню площадью 1505 га. Приблизительная стоимость ценной пашни составляет более 870 миллионов гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают должностных лиц, причастных к реализации таких незаконных сделок.

Квалификация статей (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364 УК Украины) УКУ, по которым расследуются уголовные производства, следующие – превышение служебных полномочий и злоупотребление служебным положением. Их санкции предусматривают немалое наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области пациентка с поддельным сертификатом попала в реанимацию .

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