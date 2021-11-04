В Одесской области 70-летний пенсионер развращал 13 детей: новые подробности дела

В Одесской области состоится судебный процесс над 70-летним жителем региона, которого правоохранители обвиняют в сексуальных преступлениях в отношении 13 детей. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, пишет УНИАН.

Пенсионер развращал 8-13-летних детей (фото из открытых источников)

По информации надзорного ведомства, обвинительный акт расследовали и направили в судебное учреждение работники Доброславской окружной прокуратуры. Они обвиняют в развратных действиях в отношении детей 70-летнего жителя города Южный.

Как установили следователи, в 2020-2021 годах этот горожанин приводил в свою квартиру маленьких мальчиков 8-14-летнего возраста, и используя физическую силу, совершал в отношении мальчиков развратные действия сексуального характера.

Подозреваемый уже не раз был судим за половые преступления. Малых горожан он приводил в квартиру, обещая им сладости. Еще обещал подарить мобильник или разрешить поиграть на игровой приставке.

Насильник повторно совершал над местными жителями действия сексуального насилия. Некоторые из мальчиков жили у него по несколько месяцев, некоторые оставались с ним ночью. Он психологически запугивал детей, чтобы никому об этом не рассказывали. При этом пугал их, используя свои агрессивные угрозы.

Обвиняемый, после того как выходил из колонии, сразу брал новую фамилию и ехал на новое место жительства.

Сейчас насильник находится в СИЗО. Он будет отвечать за все развратные действия, которые совершил в отношении 13 мальчишек: за сексуальное насилие, надругательство над детьми и их развращение. Правоохранители говорят, что его могут приговорить к пожизненному заключению.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области серийный насильник напал на 79-летнюю бабушку .

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