В Одесском "Окне жизни" нашли младенца с запиской: что в ней было

В Одесское "Окно жизни" при местном роддоме положили крошечного младенца. При нем был клочок бумаги, который оставила женщина, что его родила. Происшествие имело место 22 октября. Об этом сообщает "Думская".

В Одессе в "Окно жизни" подбросили девочку с запиской (фото: dumskaya)

В бумажном послании были только анкетные данные новорожденной девочки. Написано имя — Виктория и дата рождения. Оказывается, кроха родилась 6 октября. Сотрудники одесского роддома осмотрели ребенка и говорят, что это хорошая, здоровая девочка. Хорошо себя чувствует.

Вес маленькой одесситки 3125 граммов, рост — 53 сантиметра. Пока маленькая находится еще в этом медицинском учреждении, но через некоторое время ее переведут в областное детское медицинское учреждения, где подробно обследуют.

Маму — кукушку не будут объявлять в поиск, ведь главный принцип "Окна жизни" сохранить прежде всего жизни малыша, поэтому они предусматривают анонимность и неответственность за содеянное. В одесситки есть два месяца, чтобы одуматься и вернуть маленькую. Иначе кроху передадут на усыновление.

"Окно жизни" — специальный пункт, где мама, которая решила отказаться от новорожденного, анонимно может покинуть его.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Построили в лесу шалаш: в Одесской области пять дней разыскивали 13-летнюю девочку и ее 17-летнего друга. В Одесской области почти неделю искали двух подростков, которые без предупреждения ушли из родного дома. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Одесской области. По информации полицейских, 17-летнего парня и его 13-летнюю подругу нашли в лесу. Там они себе сделали временный шалаш из листьев и веток деревьев. Полицейские пообщались с беглецами и выяснили, что они не первое исчезают из дома, потому юные влюбленные всегда хотят быть вместе. Летом они также пошли в путь, оставив собственное жилье.