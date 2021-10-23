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Построили в лесу шалаш: в Одесской области пять дней разыскивали 13-летнюю девочку и ее 17-летнего друга

Подростки хотят жить вместе и построили в лесу шалаш

сегодня, 17:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В Одесской области почти неделю искали двух подростков, которые без предупреждения ушли из родительского дома. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Одесской области.

Построили в лесу шалаш: в Одесской области пять дней разыскивали 13-летнюю девочку и ее 17-летнего друга

Подростков пять дней разыскивали правоохранители (фото из открытых источников)

По информации полицейских, 17-летнего парня и его 13-летнюю подругу нашли в лесу. Там они себе сделали временный шалаш из листьев и веток деревьев.

Полицейские пообщались с беглецами и выяснили, что они не первый раз исчезают из дома, потому что юные влюбленные всегда хотят быть вместе. Летом они также убежали из дома.

Как отметили правоохранители, родители одесских подростков, которые таким образом проявили небрежность, потому что не так, как нужно выполняют свои опекунские обязанности, будут нести административную ответственность. Представители ювенальной полиции вместе с работниками социальной службы, будут контролировать эти семьи.

Также к розыску одесских подростков были привлечены представители ДСНС в Одесской области, работники местной социальной службы и жители одесского региона.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе мужчина насиловал падчерицу, пока ее мать была на работе . 36-летний мужчина имел половые отношения с 7-летней девочкой. Преступления совершались, когда мать пострадавшей находилась на работе. О том, что случилось, ребенок рассказал своей бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители задержали правонарушителя и провели все необходимые экспертизы. На данный момент мужчине предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. Он содержится под стражей без права внесения залога.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/rozshuk/pyatidenni-poshuki-nepovnolitnix-zhiteliv-anadnjivshhini-zavershilisya-uspishno/
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