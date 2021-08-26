В Одессе, в детской комнате ресторана, на трехлетнего ребенка упали стеклянные двери: что известно о состоянии малыша (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
В городе Одесса, в ресторане "Море", едва не погиб трехлетний малыш. На маленького отдыхающего рухнули стеклянные двери. Произошло это в детской комнате отдыха заведения. Хорошо, что все закончилось только испугом, никто не погиб. Об этом досадном событии написали в Telegram-канале " Новости Одесса " свидетели инцидента.
Инцидент произошел в ресторане (фото из открытых источников)
Трехлетний малыш, которого взрослые возможно впервые взяли с собой в ресторан, очень испугался. Ведь двери, которые едва его покалечили, были стеклянные и тяжелые. Об этом досадном событии рассказала мама малыша.
В этой неприятной ситуации работники ресторана обвинили маленького посетителя. Медики тоже стали на их сторону. За вызов скорой и оказанную медицинскую помощь работники ресторана "Море" тоже не заплатили.
В детской комнате пол устлан избитым стеклом. Это хорошо видно на сделанных фото. Сотрудники заведения все побитое стекло вынесли, чтобы поставить точку в инциденте. Однако горожане, которые пришли сюда отдохнуть, наверное второй раз сюда не наведаются.
Получит ли испуганная семья какую-то материальную компенсацию от ресторана хотя бы на лечение малыша? Заведение об этом не информирует.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе подросток врезался в машину полицейских. 25 августа на перекрестке улиц Святослава Рихтера и Туристской не разминулись автомобиль марки Honda Civic и мопед марки Honda Lead. Известно, что управлял мопедом 13-летний местный мальчик.
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