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В Одессе умерли близнецы, отравившиеся овощами с рынка: мать сначала вызвала врача из объявления

Мама двойни накануне приобрела на "Привозе" овощи, которые дети съели вечером

сегодня, 21:45
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Автор:

Лиля Воробьева

В городе Одесса четырехлетние близнецы умерли, потому что отравились. По предварительной информации, малыши ели овощи, купленные на местном базаре, позже им стало плохо. Мать детей и приехавшие на вызов врачи скорой не смогли спасти малышей. Об этом сообщают в ГУ Национальной полиции Одесской области.

В Одессе умерли близнецы, отравившиеся овощами с рынка: мать сначала вызвала врача из объявления

В Одессе погибли близнецы (фото из открытых источников)

14 мая в местное управление полиции позвонил врач скорой помощи. Он рассказал, что констатировал смерть двух малышей, двойни четырехлетнего возраста: Кирилла и Киры Ткаченко.


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Как информирует источник сайта "Антикор", мать двойняшек купила накануне на "Привозе" овощи, которые малыши поели вечером. После ужина у детей начались боли в животе и рвота.

Мать вызвала к деткам врача, координаты которого нашла в интернете. Медик уколола малышам препарат "Церукал", и у них рвота прекратилась.

Ночью мальчик попросил мать помочь дойти до туалета. Она увидела, что он едва передвигается и сразу вызвала скорую помощь. Приблизительно 5-7 минут мать ждала приезда медиков, держа мальчика на руках. За несколько минут до приезда скорой, малыш перестал дышать.

Его сестричку Киру "скорая" отвезла в больницу, где девочка ушла из жизни через семь часов. Врачи констатировали смерть, причина – "отравление неизвестным веществом".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Если вину врачи докажут, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на пляже в Одессе нашли труп: погибшим может быть бывший владелец "Седьмого километра".





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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/v-odesi-politseiski-rozsliduiut-obstavyny-smerti-malolitnikh-dviiniat
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