В Одессе туристы отдыхали рядом с трупом: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Курортный сезон
всегда отличался увеличением количеством несчастных случаев, произошедших на
воде. Так, в понедельник, 12 июля, на одном из пляжей Аркадии, популярного
среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. По
информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим,
пришедшим искупаться и позагорать.
В Одессе туристы отдыхали на пляже рядом с трупом. Фото иллюстративное, из открытых источников
На видео четко
видно, что находящиеся в нескольких метрах от накрытого простыней тела туристы ведут
себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".
Отметим, что соответствующие
службы не смогли сразу забрать труп, поэтому от момента обнаружения (около 7:30
утра) тело четыре часа пробыло под палящим солнцем на пляже. Сообщалось, что на
воде погиб 83-летний мужчина. Что именно стало причиной утопления — несчастный
случай, решение о самоубийстве или что-то другое — выясняется специалистами.
Однако в Сети уже
высказывают свою недовольство поведением людей, которые спокойно себе отдыхали
рядом с трупом. В комментариях к оригинальной новости "7 канала" большинство
комментаторов возмущены безразличием и отсутствием эмпатичности у туристов.
Одесса уже не
впервые стала "героиней" громких новостей, поразивших всю страну. Напомним,
ранее "Комментарии" сообщали, как православные одесситы устроили не так давно
крестный ход, чем парализовали движение не только в городе, но и за ним.
Подробности, а также фото и видео — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, почему не так давно со своего концерта в Одессе ушла Тина Кароль.
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