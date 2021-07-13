В Одессе туристы отдыхали рядом с трупом: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Курортный сезон всегда отличался увеличением количеством несчастных случаев, произошедших на воде. Так, в понедельник, 12 июля, на одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим, пришедшим искупаться и позагорать.



В Одессе туристы отдыхали на пляже рядом с трупом. Фото иллюстративное, из открытых источников

На видео четко видно, что находящиеся в нескольких метрах от накрытого простыней тела туристы ведут себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".

Отметим, что соответствующие службы не смогли сразу забрать труп, поэтому от момента обнаружения (около 7:30 утра) тело четыре часа пробыло под палящим солнцем на пляже. Сообщалось, что на воде погиб 83-летний мужчина. Что именно стало причиной утопления — несчастный случай, решение о самоубийстве или что-то другое — выясняется специалистами.

Однако в Сети уже высказывают свою недовольство поведением людей, которые спокойно себе отдыхали рядом с трупом. В комментариях к оригинальной новости "7 канала" большинство комментаторов возмущены безразличием и отсутствием эмпатичности у туристов.

"Люди рядом так лежат спокойно", "Какой ужас!", "Меня это смущает. Я не смогла бы [отдыхать рядом с трупом]", "Капец, тело лежит, дела нет никому… Курортный город!", "Жесть-жесть-жесть!", "Твою ж мать… До какой стадии омерзения, расчеловечения докатились люди", — возмущаются юзеры.

Одесса уже не впервые стала "героиней" громких новостей, поразивших всю страну. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как православные одесситы устроили не так давно крестный ход, чем парализовали движение не только в городе, но и за ним. Подробности, а также фото и видео — в нашем материале.

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