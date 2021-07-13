logo
Русский Українська

BTC/USD

33194.54

ETH/USD

2029.89

LTC/USD

133.32

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Одессе туристы отдыхали рядом с трупом: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе туристы отдыхали рядом с трупом: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

Тело утопленника пролежало у кромки воды около четырех часов

сегодня, 12:21
Автор:

Вечканова Елена

Курортный сезон всегда отличался увеличением количеством несчастных случаев, произошедших на воде. Так, в понедельник, 12 июля, на одном из пляжей Аркадии, популярного среди туристов курортного района Одессы, было выловлено тело утопленника. По информации местного "7 канала", наличие трупа на пляже ничуть не мешало отдыхающим, пришедшим искупаться и позагорать.

В Одессе туристы отдыхали рядом с трупом: что произошло (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе туристы отдыхали на пляже рядом с трупом. Фото иллюстративное, из открытых источников

На видео четко видно, что находящиеся в нескольких метрах от накрытого простыней тела туристы ведут себя спокойно и расслабленно, совершенно не обращая внимания на "соседство".

Отметим, что соответствующие службы не смогли сразу забрать труп, поэтому от момента обнаружения (около 7:30 утра) тело четыре часа пробыло под палящим солнцем на пляже. Сообщалось, что на воде погиб 83-летний мужчина. Что именно стало причиной утопления — несчастный случай, решение о самоубийстве или что-то другое — выясняется специалистами.

Однако в Сети уже высказывают свою недовольство поведением людей, которые спокойно себе отдыхали рядом с трупом. В комментариях к оригинальной новости "7 канала" большинство комментаторов возмущены безразличием и отсутствием эмпатичности у туристов.

"Люди рядом так лежат спокойно", "Какой ужас!", "Меня это смущает. Я не смогла бы [отдыхать рядом с трупом]", "Капец, тело лежит, дела нет никому… Курортный город!", "Жесть-жесть-жесть!", "Твою ж мать… До какой стадии омерзения, расчеловечения докатились люди", — возмущаются юзеры.

Одесса уже не впервые стала "героиней" громких новостей, поразивших всю страну. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как православные одесситы устроили не так давно крестный ход, чем парализовали движение не только в городе, но и за ним. Подробности, а также фото и видео — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему не так давно со своего концерта в Одессе ушла Тина Кароль.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/odessa7kanal/11709?single
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ