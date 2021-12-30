В Одессе пьяный водитель сбил патрульного: подробности (ВИДЕО)

Правоохранители города Одессы сегодня, применяя оружие, провели задержание нетрезвого водителя, который перед тем наехал на представителя патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Одесского региона.

В Одессе нарушителя остановили выстрелами (фото Патрульная полиция)

В начале дня полицейские владели информацией о том, что на одной из улиц города за руль своего авто сел нетрезвый водитель. Представители патрульной группы остановили указанный автомобиль, но водитель закрылся внутри автомобиля и не выполнял требований полицейских.

По обнародованной информации, затем этот городской нарушитель снова отправился ехать и совершил наезд на представителя патрульной группы. Но и это обстоятельство, когда правоохранитель оказался под колесами, не заставило его остановиться. Тогда один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам авто. Именно так удалось остановить этого нетрезвого нарушителя.

От предложения по его осмотру на предмет употребления алкоголя во время остановки и в медицинском учреждении одессит дал отказ. За такие действия на этого нарушителя был оформлен протокол по ч.1 с. 130 КУоАП. Это – управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения. В настоящее время все факты устанавливают представители следствия.

Пользователи социальных сетей распространили информацию, что выстрелы прозвучали в 06:20 утра. Пьяный водитель наотрез отказался выходить из своего микроавтобуса, а когда, был вынужден это сделать, якобы нанес удар одному из представителей патрульной полиции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе продавец с ножом напал на съемочную группу .





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!