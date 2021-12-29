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В Одессе продавец с ножом напал на съемочную группу (ВИДЕО)

Тома Кирилюк сообщила о нападении

сегодня, 00:20
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Одесса недалеко от Нового рынка один из местных предпринимателей бросился с ножом на тележурналистов одного из городских телеканалов. Недавно в одном из своих сюжетов тележурналисты разоблачили его "бизнес", продавец реализовал пиротехнику несовершеннолетним одесситам. Об этом сообщает "Думская".

В Одессе продавец с ножом напал на съемочную группу (ВИДЕО)

В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов (dumskaya.net)

Как отметила представительница медиа Тома Кирилюк, это имело место, когда она с коллегой отснимали сюжет о предпраздничной продаже пиротехники и как в этом аспекте придерживаются законопослушности рыночные реализаторы. Когда оператор зафиксировал допущенное нарушение, допущенное продавцом "Нового", он продал двум несовершеннолетним петарды, журналистка подошла с вопросом объяснить свои поступки.

По словам работницы канала, работникам рынка это не понравилось, они начали сыпать угрозами и кричать. Телевизионщики отошли от них и позвонили в полицию. Предприниматели начали прятать свои товары и бросать в автомобиль.

В тот момент, когда она сказала агрессивно настроенным реализаторам, что едет полиция, один из них с ножом набросился на представителей телегруппы. Злоумышленника задержали сами одесситы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе курьер избил мужчину с инвалидностью . В городе Одесса представитель доставки суши сильно ударил ногой местного инвалида только за то, что тот переставил его скутер с территории, предназначенной для парковки инвалидов в ЖМ "Радужный", которую он занял. Конфликт с применением силы имел место в вечернее время. На видеоролике можно увидеть как новолуние подходит к другому одесситу и наносит ему такой сильный удар, что он сразу летит на землю.


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Источник: https://dumskaya.net/news/prodavetc-pirotehniki-napal-s-nozhom-na-zhurnali-157524/
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Обсуждения

[ 29 грудня 2021 р. 0:03 ] Сообщение удаленоувузела

сегодня, 01:08

https://society.comments.ua/news/accidents/v-odesse-prodavec-s-nozhom-napal-na-semochnuyu-gruppu-video-690975.html новые долбаёбы?

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