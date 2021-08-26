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Главная Новости Общество происшествия В Одессе подросток врезался в машину полицейских: что известно об аварии
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В Одессе подросток врезался в машину полицейских: что известно об аварии

Подросток катался на мопеде с подругой

сегодня, 13:40
Автор:

Козлова Альбіна

В Одессе подросток врезался в машину полицейских: что известно об аварии

Авария в Одессе, фото УСИ Online

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Думская".

Вечером 25 августа на перекрестке улиц Святослава Рихтера и Туристской не разминулись автомобиль марки Honda Civic и мопед марки Honda Lead. Известно, что управлял мопедом 13-летний местный мальчик. Вместе с ним на мопеде ехала несовершеннолетняя девочка. Вероятно, дети решили проехаться по вечерним улицам Одессы, но нарушили правила дорожного движения.

Известно, что мопед не остановился на светофоре, поехал на красный свет и врезался в авто, которое поворачивало на улицу Туристскую.

Автомобиль принадлежит работнику патрульной полиции Одессы. Водитель авто и его коллега первыми оказали помощь пострадавшему и вызвали "скорую" и полицию.

От удара в автомобиль водитель мопеда сильно травмировался. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом челюсти и другие повреждения. Девочка, которая ехала с ним, живая, ее осмотрели врачи.

Подростка госпитализировали каретой "скорой" в реанимацию областной детской больницы. Обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщал портал "Комментарии", на трассе "Харьков-Симферополь" в пределах Запорожской области произошла ужасная авария. В автокатастрофе погибли пять человек, среди них и дети. Водители двух легковушек не разминулись на дороге. В одной из машин вспыхнул пожар. Несколько человек получили травмы и телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.


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Источник: https://dumskaya.net/news/kopy-i-moped-150022/
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