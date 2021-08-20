На трассе "Харьков-Симферополь" ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе

На дороге "Харьков-Симферополь" произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Запорожской области.

Один с автомобилей загорелся, фото Нацполиции

Известно, что на дороге в пределах Васильевского района 20 августа, около 5:00 утра, столкнулись две легковушки. Авария произошла недалеко от поселка Михайловка.

По данным полиции, в автокатастрофе погибли пять человек, в том числе трое детей. Два человека травмированы, их госпитализировали на каретах "скорой" в Васильковскую районную больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Васильевского районного управления полиции ГУНП, а также следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и работники экспертно-криминалистической лаборатории.

Известно, что на трассе М-18 "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля марки "Opel Astra" выехал на встречную полосу, где ему навстречу двигался автомобиль марки "Mercedes-190". От удара автомобиль "Mercedes-190" вылетел в кювет и перевернулся. В салоне авто вспыхнул пожар.

На место выехали пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате аварии и пожара все пассажиры авто "Mercedes-190" погибли на месте. Среди них было трое малолетних детей в возрасте до 8 лет и двое взрослых. Личности погибших устанавливаются.

Водитель "Opel Astra" и его пассажирка госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства аварии. Полицейские разыскивают свидетелей автокатастрофы с видеорегистраторами. Граждане могут обратиться по телефону (098) 987-94-44 или "102".

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