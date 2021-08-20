logo
Русский Українська

BTC/USD

48358.40

ETH/USD

3271.36

LTC/USD

181.96

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На трассе "Харьков-Симферополь" ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе
commentss НОВОСТИ Все новости

На трассе "Харьков-Симферополь" ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе

От лобового столкновения один из автомобилей перевернулся и загорелся

сегодня, 11:50
Автор:

Козлова Альбіна

На дороге "Харьков-Симферополь" произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Запорожской области.

На трассе "Харьков-Симферополь" ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе

Один с автомобилей загорелся, фото Нацполиции

Известно, что на дороге в пределах Васильевского района 20 августа, около 5:00 утра, столкнулись две легковушки. Авария произошла недалеко от поселка Михайловка.

По данным полиции, в автокатастрофе погибли пять человек, в том числе трое детей. Два человека травмированы, их госпитализировали на каретах "скорой" в Васильковскую районную больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Васильевского районного управления полиции ГУНП, а также следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и работники экспертно-криминалистической лаборатории.

Известно, что на трассе М-18 "Харьков-Симферополь" водитель автомобиля марки "Opel Astra" выехал на встречную полосу, где ему навстречу двигался автомобиль марки "Mercedes-190". От удара автомобиль "Mercedes-190" вылетел в кювет и перевернулся. В салоне авто вспыхнул пожар.

На место выехали пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате аварии и пожара все пассажиры авто "Mercedes-190" погибли на месте. Среди них было трое малолетних детей в возрасте до 8 лет и двое взрослых. Личности погибших устанавливаются.

Водитель "Opel Astra" и его пассажирка госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

На трассе ”Харьков-Симферополь” ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе - фото 2
На трассе ”Харьков-Симферополь” ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе - фото 3
На трассе ”Харьков-Симферополь” ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе - фото 4
На трассе ”Харьков-Симферополь” ужасная авария: сколько людей погибло в автокатастрофе - фото 5

По факту следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства аварии. Полицейские разыскивают свидетелей автокатастрофы с видеорегистраторами. Граждане могут обратиться по телефону (098) 987-94-44 или "102".

Как писал портал "Комментарии", в Херсоне рухнул флагшток с гербом на людей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zp.npu.gov.ua/news/novini/na-zaporizhzhi-policziya-vstanovlyuje-prichini-avariji-v-yakij-zaginulo-p-yatero-osib/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ