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Главная Новости Общество происшествия В Одессе отец «долечил» 16-летнего сына до анорексии: подробности (ВИДЕО, ФОТО)
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В Одессе отец «долечил» 16-летнего сына до анорексии: подробности (ВИДЕО, ФОТО)

В Одессе госпитализировали подростка с анорексией, которого отец лечил самостоятельно

21 июля 2021, 23:46
Автор:

Лиля Воробьева








В Одессе отец самостоятельно залечил своего сына до анорексии. 16-летний юноша попал в больницу с крайним истощением, обезвоживанием и дефицитом веса. Врачи, которые сегодня лечат парня, говорят, что он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области и местные СМИ.

В Одессе отец «долечил» 16-летнего сына до анорексии: подробности (ВИДЕО, ФОТО)

Анорексия (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в полиции уже открыли производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком.

Отец говорит, он думал, что сын нуждается не в помощи медиков, а  в "духовном  лечении", что выражалось из-за ограничений в еде. Он позвонил в скорую только тогда, когда ослабленный юноша уже не мог даже пить обычную воду.

Зато правоохранители продолжают изучать все подробности этого инцидента. По их информации семья была вполне нормальной и в поле зрения копов не попадала вообще.

В Одессе отец «долечил» 16-летнего сына до анорексии: подробности (ВИДЕО, ФОТО) - фото 2

Мужчина, общаясь с местными журналистами заявил, что его сын с самого детства часто болеет, а врачи не смогли ничем помочь семье. Поэтому они сначала обращались к различным целителям, а потом пошли в церковь, где им посоветовали отказаться от молочной, мясной продукции и втирать масло в ребенка.

"Я лечил его маслом, просто святым маслом. Никаких таблеток он не принимал", — рассказал он местным СМИ.

Мужчина признался, что уже десять лет не употребляет молоко и мясо.

Врачи говорят, что состояние ребенка понемногу стабилизируется. Мальчик никогда не ходил в школу.

Его бабушка призналась, что методов лечения зятя не поддерживала. И тайком кормила мальчика. Также она рассказала, что ее дочь сейчас находится в психиатрической больнице, потому что пыталась покончить с собой.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. Наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.


 


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/diti/odeski-policzejski-rozsliduyut-fakt-zlisnogo-nevikonannya-obov-yazkiv-po-doglyadu-za-ditinoyu/
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