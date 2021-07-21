В Одессе отец «долечил» 16-летнего сына до анорексии: подробности (ВИДЕО, ФОТО)



















В Одессе отец самостоятельно залечил своего сына до анорексии. 16-летний юноша попал в больницу с крайним истощением, обезвоживанием и дефицитом веса. Врачи, которые сегодня лечат парня, говорят, что он в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области и местные СМИ. Анорексия (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что в полиции уже открыли производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком. Отец говорит, он думал, что сын нуждается не в помощи медиков, а в "духовном лечении", что выражалось из-за ограничений в еде. Он позвонил в скорую только тогда, когда ослабленный юноша уже не мог даже пить обычную воду.

Зато правоохранители продолжают изучать все подробности этого инцидента. По их информации семья была вполне нормальной и в поле зрения копов не попадала вообще.

Мужчина, общаясь с местными журналистами заявил, что его сын с самого детства часто болеет, а врачи не смогли ничем помочь семье. Поэтому они сначала обращались к различным целителям, а потом пошли в церковь, где им посоветовали отказаться от молочной, мясной продукции и втирать масло в ребенка. "Я лечил его маслом, просто святым маслом. Никаких таблеток он не принимал", — рассказал он местным СМИ. Мужчина признался, что уже десять лет не употребляет молоко и мясо. Врачи говорят, что состояние ребенка понемногу стабилизируется. Мальчик никогда не ходил в школу. Его бабушка призналась, что методов лечения зятя не поддерживала. И тайком кормила мальчика. Также она рассказала, что ее дочь сейчас находится в психиатрической больнице, потому что пыталась покончить с собой. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Одессе туристы отдыхали рядом с трупом. Наличие трупа на пляже ничуть не мешала отдыхающим, которые пришли искупаться и позагорать.



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