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В Одессе нудист напал на полицейского

Обнаженный мужчина напал на участкового офицера при исполнении служебных обязанностей

сегодня, 14:30
Автор:

Лилия Боровая

В Одессе нудист напал на полицейского

Изолятор временного содержания, фото из открытых источников

В Одессе мужчине объявлено подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений полицейскому при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Инциденту предшествовало то, что подозреваемый в обнаженном виде пришел в одно из кафе, расположенных на одесском пляже "Ланжерон". Персонал заведения призывал мужчину надеть нижнее белье и оплатить счет, но столкнулся с категорическим отказом.

По этому поводу в кафе были вызваны правоохранители. По прибытию полиции обнаженный мужчина набросился на участкового офицера с кулаками.

За умышленное нанесение телесных повреждений полицейскому мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый   находится в изоляторе временного содержания.

Отметим, что умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок .

Ранее "Комментарии" сообщали, что с 24 по 29 августа в Одессе пройдет фестиваль квир-культуры "Одесса Прайд-2021". В "Гей-альянс Украина" анонсируют, что в этом году действо должно получиться более ярким и иметь масштабы несколько больше, чем в предыдущие годы. При этом активисты искренне рассчитывают, что правоохранители будут тесно сотрудничать с организаторами фестиваля. Инициаторы мероприятия отмечают, что он имеет целью привлечь внимание не только на права ЛГБТ-сообщества, но и   к незащищенности людей в Украине в целом.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/zhinku-z-odesi-ta-cholovika-z-dnipra-prityaguyut-do-vidpovidalnosti-za-opir-pravooxoronczyam-ta-sprichinennya-jim-tilesnix-ushkodzhen-pid-chas-vikonannya-sluzhbovix-obov-yazkiv/
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