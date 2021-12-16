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В Одессе на ученика упала часть потолка аудитории: юношу госпитализировали с травмами позвоночника

Здание построено в 1857 году

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Одесса в одном из профессиональных училищ внезапно во время учебного процесса обрушилась часть потолка. От обрушения пострадал один из учеников. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с повреждениями головы и позвоночника. Об этом 16 декабря информирует Telegram-канал " Х_Одесса ".

В Одессе на ученика упала часть потолка аудитории: юношу госпитализировали с травмами позвоночника

Парень попал в больницу (фото из открытых источников)

ЧП произошло в одном из учебных аудиторий Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса, которое находится в центре города, на улице Пушкинской, 18.

Именно там в прошлую среду во время занятий прямо на голову ученика рухнула часть конструкции с потолка.

В социальных сетях уже разместили видеоролик и фотографию чрезвычайного происшествия, в том числе и фото пострадавшего. У этого молодого одессита медики установили несколько повреждений: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение шейно-грудного отдела позвоночника.

Трехэтажное здание, в котором расположено морское учебное заведение, было построено более 150 лет назад, в 1857 году. Это историческое здание внесено в список памятников одесской архитектуры.

Само профессиональное заведение считается ведущим в южном регионе нашей страны, потому что готовит будущих специалистов, которые будут обслуживать потребителей заведений морского туристического сервиса, ресторанов и гостиниц и востребованных специалистов для туристических агентств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе, в школе, посреди урока упал потолок : известно, пострадали ли дети. В одном из городских учебных заведений города Одессы во время занятий в одном из классов обрушился потолок. Во время этого разрушения пострадал один из школьников.


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Источник: https://t.me/xydessa/14967
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