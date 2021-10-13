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В Одессе на остановке иностранец порезал девушку и мужчину (ВИДЕО)

Злоумышленник, напавший на людей в областном центре, задержан

13 октября 2021, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева








В самом центре города Одесса иностранец нанес ножевые ранения девушке и ее знакомому. Это произошло как раз на остановке городского транспорта. Ревнивого иностранного гражданина за несколько дней разыскали и задержали сотрудники городской полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

В Одессе на остановке иностранец порезал девушку и мужчину (ВИДЕО)

В Одессе иностранец напал на свою бывшую и ее коллегу (фото из открытых источников)

Этот ужасный инцидент имел место на общественной остановке для трамваев, троллейбусов и автобусов, которая находится на улице Екатерининской.

Пострадавшим от конфликта с иностранцем, в частности, девушке — 21 год, ее знакомому  -29 лет.

По информации полицейского ведомства, 33-летний житель из Южной Азии подстерег одесситку, с которой ранее имел отношения, в тот момент, когда она возвращалась домой. И потребовал, чтобы она снова начала с ним встречаться. Девушка ему отказала и он начал ее оскорблять.  За нее вступился знакомый, который видел начало этой истории. Тогда ревнивый гость города начал наносить ножевые ранения обоим молодым людям. Юноша имеет ранения на шее, также ему повреждено грудную клетку и живот. Девушке бывший знакомый порезал шею и руки. Медики забрали пострадавших в больницу. Иностранец скрылся с места конфликта, но через несколько дней правоохранители нашли. Его уже проинформировали о возбужденном подозрение по ч. 1 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция упоминавшейся статьи предусматривает наказание — восемь лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе злоумышленник изнасиловал женщину на глазах у своего друга инвалида .


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/tilesni-ushkodzhennya/v-odesi-policzejski-zatrimali-vixidczya-z-pivdennoji-aziji-yakij-sprichiniv-nozhovi-poranennya-svojij-kolishnij-spivmeshkanczi-ta-jiji-znajomomu
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