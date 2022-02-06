В Одессе пьяный мужчина надругался над девочкой из ДЦП

На одной из улиц Одессы пьяный горожанин совершил сексуальное насилие над малой одесситкой из ДЦП. В Суворовском районном суде города ему вынесли приговор – пять лет пребывания в колонии. Об этом сообщает УНИАН.

Насильник нападение на девочку на детской площадке (фото из открытых источников)

Фигурантом уголовного дела был житель населенного пункта Сестриновка Винницкой области. У него нет собственной семьи и он нигде не работает.

В июне прошлого года после четырех часов дня житель Винничины, который перед этим употреблял алкогольные напитки, пришел в детский дом, недалеко от одной из многоэтажек на улице Ядова. Он заметил там 16-летнюю девочку, которая каталась на качелях и решила совершить над ней сексуальное насилие. Как отмечено в материалах судебного дела, ребенок страдал детским церебральным параличом.

Она в определенный момент осталась без присмотра отошедших родных.

Это знал осужденный, потому что решил воспользоваться ситуацией, ведь его жертва не сможет от него убежать. Насильник подошел к девочке вплотную, начал лезть ей под кофточку, задевать грудь. Она испугалась, кричала и плакала.

К счастью, шедшие рядом люди вмешались в эту ситуацию, отогнали и задержали злоумышленника. Разъяренные люди чуть не избили насильника, а затем вызвали полицейских.

Как установили правоохранители, насильник совершил задуманные действия сексуального характера, удовлетворив себя и не причинив существенного вреда девочке.

По выводам экспертов, житель Винничины был психически здоров, но его малолетняя жертва получила в этом случае психический и физический ущерб. В ходе судебного заседания злоумышленника признали виновным по ч. 3 ст. 153, трактуемой как сексуальное насилие ребенка.

Этому извергу вынесен приговор – 5 лет лишения свободы. Он будет отбывать тюремное заключение за решеткой уголовно-исполнительного учреждения закрытого типа.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе стая бездомных собак напала на ребенка.

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