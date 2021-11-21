В Одессе курьер избил мужчину с инвалидностью: подробности

В городе Одесса представитель доставки суши сильно ударил ногой местного инвалида только за то, что тот переставил его скутер с территории, предназначенной для парковки инвалидов в ЖМ "Радужный", которую он занял. Об этом информирует Telegram-канал " Одесса INFO ".

Курьер жестоко избил мужчина (фото из открытых источников)

Конфликт с применением силы имел место в вечернее время. На видеоролике можно увидеть как мужчина подходит к другому одесситу и наносит ему такой сильный удар, что он сразу летит на землю.

Шедшие мимо горожане не обращали на это рукоприкладство никакого внимания.

В социальных сетях пользователи написали о том, как прореагировала на этот конфликт жена одессита с инвалидностью. Она рассказала, что у него в мае 2021 года была сложная операция. После этого власти и выделили ему место на злосчастной парковке.

В прошлую пятницу одессит в очередной раз воспользовался ею и переставил скутер, чтобы припарковать свой автомобиль. В это время его и начал жестоко избивать неизвестный, бывший либо владельцем доставки, либо одним из работников этой службы. Он нокаутировал слабее себя и добивал инвалида на земле.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе отец с сыном попал в жуткую аварию. В городе Одесса мотоциклист, мчавшийся по городу с малым сыном, нарушил правила и помчался на красный сигнал светофора. К сожалению, мотоциклист наехал на легковой автомобиль. Дорожное происшествие имело место в выходной день 6 ноября. Столкновение было на улице Екатерининской. Водитель мотоцикла летел, проскочив красный свет и столкнулся с мчавшейся на зеленый сигнал авто. Нарушители на мотоцикле получили повреждения, но остались живы, они госпитализированы в больницу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!