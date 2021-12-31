В Одессе горе-мать поила маленького сына водкой и снимала все на видео

В городе Одесса мать давала пить малышу водку. Чтобы ребенок быстрее употребил алкоголь, он добавлял туда сок.

Мальчик выпил водку, а мать все это снимала (фото из открытых источников)

Видеоролик о "заботливой" маме и плохих навыках, которых она учит малыша, появились на одном из городских Telegram-каналов.

Трехлетний мальчик играет своими игрушками. Появляется мать и ставит возле него стопку с водкой, принудительно говоря это пить.

Малыш обычно капризничает и отказывается. Молодая мамочка убеждает, что она принесла сок и приказывает выпить. Мальчик знает, что там безвкусная водка и наотрез отказывается. Мать снова приказывает пить. Малыш категорически против такого алкогольного напитка. Тогда молодая одесситка долила сок в присутствии ребенка. Малыша эти действия мамы убедили, что в стакане сок. Он решил его выпить.

Очевидна отрицательная реакция маленького одессита на наличие крепкого алкоголя. Но его маме от этого процесса созерцания было очень весело.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе на ученика упала часть потолка аудитории , юношу госпитализировали с травмами позвоночника. В городе Одесса в одном из профессиональных училищ внезапно во время учебного процесса обрушилась часть потолка. От обрушения пострадал один из учеников. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с повреждениями головы и позвоночника. ЧП произошло в одной из учебных аудиторий Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса, которое находится в центре города, на улице Пушкинской, 18. Именно там в прошлую среду во время учений прямо на голову ученика рухнула часть конструкции с потолка.





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