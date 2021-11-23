В Одессе 17-летний подросток угнал машину и устроил гонки с полицией (ФОТО)

В городе Одесса 17-летний горожанин совершил кражу чужого автомобиля и убегал по центральным улицам города от работников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции Одесского региона.

Подросток похитил Daewoo и гонял по Одессе (фото facebook.com/odesapolice)

По информации полицейских, патрульные 23 ноября обратили внимание на иномарку, нарушившую ПДД на одной из улиц города. Водитель не подчинился приказу патрульных об остановке. Напротив, хотел бежать, нарушая правила и создавая аварийную ситуацию в центре города.

Патрульные, которые обогнали беглеца, ехавшего по улице Тираспольской, остановили его. В салоне находился 17-летний одессит, не имевший документов на транспортное средство. Уже позже полицейские получили сообщение о похищении той же иномарки, которую они задержали.

Чтобы узнать все обстоятельства, на месте работают работники следствия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одессе пьяный водитель совершил масштабное ДТП и устроил гонку с полицией. Ночью с воскресенья на понедельник 22 ноября в городе Одесса патрульные полицейские преследовали пьяного водителя, который еще и стал виновником ДТП. По обнародованной информации, патрульные инспекторы хотели остановить иномарку, нарушившую правила дорожного движения. Но водитель не остановился по требованию патрульных, а начал убегать. Во время погони по улицам ночного города, на одной из улиц одессит допустил ошибку в управлении, совершил столкновение с тремя припаркованными на улице машинами и снова пытался совершить побег с места аварии. Полицейские задержали ловкого 24-летнего нарушителя.

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