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Главная Новости Общество происшествия В Николаевской области приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей:что известно
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В Николаевской области приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей:что известно

Пострадали 13 детей

21 сентября 2021, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева

13 школьников Николаевской области которые пили воду из источника, заразились ротавирусной инфекцией. Ученики и педагоги образовательного учреждения из города Новая Одесса отмечали День здоровья за пределами населенного пункта. Многие из присутствующих пил холодную родниковую воду. Именно она стала причиной вспышки инфекции в малых горожан. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины.

В Николаевской области приостановили работу гимназии из-за инфекции у детей:что известно

Дети отравились родниковой водой под Николаевом (фото из открытых источников)

На общешкольном мероприятии присутствовали около 160 школьников и 14 педагогов. Все пили родниковую воду, питались бутербродами, которые принимали из дома.

В малых участников мероприятия повысилась температура, появились и другие кратковременные расстройства здоровья. Их сразу осмотрели местные медики, оказали им необходимые рекомендации по лечению.

Сейчас 13 больных  горожан проходят лечение в инфекционном отделении местного медицинского учреждения. Все остальные школьники находятся дома, через этот инцидент с заражением водой, обучение на один день приостановили. Список всех участников передали местным медикам, чтобы они могли вести наблюдение за состоянием их дальнейшего самочувствия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  заманивал детей конфетами, а затем раздевал их и фотографировал. На Николаевщине задержали педофила . В Украине правоохранители задержали еще одного педофила. Местный житель из Николаевской области заманивал детей сладостям в безлюдные места, раздевал и снимал их на мобильный телефон. В Украине правоохранители задержали еще одного педофила. Местный житель из Николаевской области заманивал детей сладостям в безлюдные места, раздевал и снимал их на мобильный телефон.


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Источник: https://www.facebook.com/mocktph/posts/128294202885266
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