В Николаеве возобновили водоснабжение после обстрела оккупантов рф: что известно

В Николаеве решили проблему с водоснабжением. После того, как российский обстрел в апреле вывел из строя единственный источник поставки воды в город. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Чиновник посетил город и отведал воду, которую употребляют жители города.

"Попробовал в Николаеве воду, которую местные вынужденно набирают на улицах, потому что водопровод разбомбили россияне. По вкусу как чистый героизм и неизбежная победа. Сначала нам говорили — отремонтировать пока невозможно — территория временно оккупирована. Но когда российские прихоти могли помешать украинцам возобновить нормальную жизнь", — сообщил Тимошенко.

Кроме этого, он сообщил, что проблема водоснабжения решена. В городе воды достаточно, ее поставляют разными способами и даже привозят из других городов.