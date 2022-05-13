В Николаеве возобновили водоснабжение после обстрела оккупантов рф: что известно

В Николаеве решили проблему с водоснабжением. После того, как российский обстрел в апреле вывел из строя единственный источник поставки воды в город. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Чиновник посетил город и отведал воду, которую употребляют жители города.
"Попробовал в Николаеве воду, которую местные вынужденно набирают на улицах, потому что водопровод разбомбили россияне. По вкусу как чистый героизм и неизбежная победа. Сначала нам говорили — отремонтировать пока невозможно — территория временно оккупирована. Но когда российские прихоти могли помешать украинцам возобновить нормальную жизнь", — сообщил Тимошенко.
Кроме этого, он сообщил, что проблема водоснабжения решена. В городе воды достаточно, ее поставляют разными способами и даже привозят из других городов.
"Проблема решена и фактически спасен город от гуманитарной катастрофы. Сейчас в водопроводе уже есть техническая вода. Если до полномасштабного вторжения россии город получал 75-80 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас – 60 тысяч, и ситуация постоянно улучшается. Отдельно подают питьевую воду" из новых скважин — ее дополнительно очищают, вода прекрасная — проверил лично. Питьевую воду можно свободно набрать на улице, также фасованную привозят в город из других областей — воды реально вдоволь", — сообщил Тимошенко.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на диверсификацию источников водоснабжения Кабмин предоставил Николаеву 56 млн грн . Как заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, такое решение было принято 3 мая на заседании Кабмина. По его словам, обеспечение бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства, являющихся объектами критической инфраструктуры, является одним из приоритетов Кабмина.
В Николаеве возобновили водоснабжение (фото из открытых источников)