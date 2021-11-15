В Николаеве в море попали литры подсолнечного масла: подробности

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Лиля Воробьева
В Николаевской области, в районе Днепро-Бугского лимана, прорвало трубопровод, когда им перевозили подсолнечное масло. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной экологической инспекции нашей страны.
В Николаеве подсолнечное масло вылилось в море (фото Facebook, Госэкоинспекция)
В обнародованном сообщении говорится, что масляная жидкость во время аварии вылилась в море именно там, где территория причала № 12 Николаевского объединения госпредприятия "Администрация морских портов Украины".
Экологи Госэкоинспекции Юго-Западного округа уже отбирают пробы воды, чтобы выявить концентрацию веществ, от которых может загрязняться окружающая среда.
АМПУ собирает информацию о масштабах этого выброса подсолнечного продукта и устанавливает владельцев судна. После проведенных исследований проб воды и установленных данных о реальных площадях загрязнения будут рассчитаны убытки, которые экологическое ведомство будет предъявлять виновникам экологического загрязнения.
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