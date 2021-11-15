В Николаеве в море попали литры подсолнечного масла: подробности

В Николаевской области, в районе Днепро-Бугского лимана, прорвало трубопровод, когда им перевозили подсолнечное масло. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной экологической инспекции нашей страны.

В Николаеве подсолнечное масло вылилось в море (фото Facebook, Госэкоинспекция)

В обнародованном сообщении говорится, что масляная жидкость во время аварии вылилась в море именно там, где территория причала № 12 Николаевского объединения госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Экологи Госэкоинспекции Юго-Западного округа уже отбирают пробы воды, чтобы выявить концентрацию веществ, от которых может загрязняться окружающая среда.

АМПУ собирает информацию о масштабах этого выброса подсолнечного продукта и устанавливает владельцев судна. После проведенных исследований проб воды и установленных данных о реальных площадях загрязнения будут рассчитаны убытки, которые экологическое ведомство будет предъявлять виновникам экологического загрязнения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Николаеве разъяренные родственники пациентки выломали дверь в больницу . В Николаеве, в местный медицинский центр, где лечат инфекционных больных, ночью ворвались родные одного из больных. Они разбили шлагбаум и выбили дверь приемного отделения. Медикам они поставили условие – предоставить им кислород. Группа незнакомых горожан во время ночного инцидента чуть не избила медиков, требуя у них спасательного газа. Одна из медсестер, воспользовавшись тревожной кнопкой, вызвала полицейских. За ночными агрессорами во двор центра подъехал автомобиль с больной. Там находилась жительница города, инфицированная коронавирусной болезнью. Сатурация у нее, по словам медика, была 35, она находилась в состоянии агонии. В салоне авто даже не было кислородной установки.

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