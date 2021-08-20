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В Николаеве умерла от голода профессор медицины: что об этом известно

Женщина имела проблемы со здоровьем

20 августа 2021, 20:12 comments1223
Автор:

Лиля Воробьева

Известную, в прошлом, 85-летнюю профессорку медицины нашли мертвой в селе Галициново. Это — недалеко от города Николаева. Об этом информирует Корабелив. Инфо.

В Николаеве умерла от голода профессор медицины: что об этом известно

Женщина ушла из дома и не вернулась (фото из открытых источников)

Тамара Ефимовна Лыкова еще раньше возглавляла терапевтическое отделение больницы в Корабельном районе областного центра. Была настоящим профессионалом и хорошим специалистом, спасла много жизней. К сожалению, она страдала от тяжелой болезни — деменции.

Из квартиры она вышла 26 июля этого года и уже сюда не вернулась. Не знала, куда шла, потому что страдала от потери памяти. Все это время ее разыскивали родственники. Но не нашли.

К поискам присоединились работники полиции. Они нашли старушку у водоканала, что в населенном пункте Галициново.

"Нашли ее в Галициновском лесу очень истощенную. Предполагают, что она умерла от голода. Узнали ее только по одежде ...", — говорили окружающие крестьяне.

Тамара Ефимовна много работала для развития медицины в городе, помогала землякам, которые страдали от различных болезней. В Николаеве ее всегда будут вспоминать с большой человеческой благодарностью.

В Николаеве умерла от голода профессор медицины: что об этом известно - фото 2

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в Николаеве мужчина открыл стрельбу по семье, которая запускала фейерверк. В Николаеве мужчина рассердился из-за того, что соседи запускали фейерверк и начал стрелять в их сторону. Супруги просто вышло на улицу со своими детьми, чтобы запустить праздничный фейерверк. И к ним внезапно подошел сосед, вооруженный битой и пистолетом. Ничего не объяснив, он начал стрелять по людям и попал в десятилетнего мальчика. Взрослые быстро среагировали и отобрали оружие у преступника. После прибытия полиции мужчину задержали, пистолет и биту отправили на экспертизу. Правоохранители установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.


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Источник: https://korabelov.info/2021/08/209810/v-korabelnom-prostilis-s-izvestnym-doktorom-propavshuju-pensionerku-nashli-bez-priznakov-zhizni/?feed_id=47137&_unique_id=611c18bd57247&Facebook&fbclid=IwAR1plS0ypvSrzCIOZoaSQEexezZEnzUXkmjCpSYySQQX_MiAY_NmWvc2WZA
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