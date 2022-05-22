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В небе над Житомирской областью сбили 4 крылатых ракеты

Украинские военнослужащие уничтожили в небе над Житомирской областью несколько российских ракет

22 мая 2022, 20:35 comments1426
Автор:

Светлана Шкурупий
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Сегодня, 22 мая, Житомирская область оказалась под вражескими ударами. Силы ПВО уничтожили в небе четыре крылатых ракеты противника, но в городе Малин был зафиксирован "прилет". Об этом на Facebook-странице сообщило подразделение противовоздушной обороны воздушного командования "Центр".

В небе над Житомирской областью сбили 4 крылатых ракеты

Обстрелы в Житомирской области / Фото: Воздушное командование "Центр"

Известно, что три ракеты россиян были ликвидированы авиацией и одна была сбита подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения. Согласно данным, Житомирская область атакована врагом с юго-восточного направления ракетами морского базирования.

Как отмечается "Суспільне", одна ракета попала в город Малин Житомирской области, в результате удара на месте происшествия возник пожар, который сотрудники ГСЧС тушили несколько часов.

Глава Житомирской ОВА Виктор Бунечно отметил, что удар по городу был похож на тот, который враг нанес 20 мая (россияне повредили железную дорогу, — прим. авт.). По его словам, пострадали жилые дома и есть одна жертва.

Напомним, что 12 апреля россияне обстреляли Житомирскую область баллистическими ракетами. В результате вражеского удара произошел пожар в одной из воинских частей. Никто из людей не пострадал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Житомирской области арестован чиновник оборонного предприятия, который собирал для агрессоров секретную информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре украинских воздушных сил.

Читайте также, что в конце марта в Житомирской области в результате ударов вражеской авиации повреждены дома мирных жителей в Гладковицкой общине. Малинская община также подверглась артиллерийским обстрелам оккупантов.


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Источник: https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/379135234253521
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