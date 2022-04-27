В Житомирской области чиновник оборонного объекта "сливал" РФ секретную информацию

В Житомирской области арестован чиновник оборонного предприятия, который собирал для агрессоров секретную информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре украинских воздушных сил. Об этом сообщили в социальных сетях представители Управления Службы безопасности Украины в Житомирском регионе.

Чиновник передавал информацию брату, работающему в России (фото из открытых источников)

Как говорится в обнародованной информации, подозреваемый чиновник накапливал секретные данные о дислокации, а также ремонте и восстановленных боевых возможностях военной авиации.

Сотрудники Службы безопасности утверждают, что арестованный сотрудник предприятия посредством мессенджеров пересылал данные российским гражданам. Теперь они "обоснованно подозреваются в причастности и контроле спецслужбами страны-агрессора".

"Это родной брат фигуранта, который в 2014 году перешел на сторону врага, а ныне проходит службу в прокуратуре РФ, и бывший однокурсник", — отметили в СБУ.

При этом, накопленные им данные, относятся к государственной тайне в оборонной сфере и имели отношение к украинским боевым самолетам, также это последствия ракетных обстрелов военного аэродрома, масштабы поврежденной техники и темпы проведенных работ по ее ремонту.

Представители следствия Управления СБ Украины в Житомирском регионе уже проинформировали фигуранта уголовного производства об открытом подозрения по ч. 2 ст. 111, это – государственная измена, УКУ.

В суде избрана в отношении арестованного мера пресечения – она будет находиться под стражей.

"Предателю грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", — добавляют представители СБУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сотрудник ДБУ передавал конфиденциальную информацию третьим лицам.

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