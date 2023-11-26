В нацпарке США обнаружили оленя с "болезнью зомби": тревожное предупреждение

В Йеллоустонском национальном парке зафиксирован случай "болезни зомби" у оленя. Это первая подобная ситуация в регионе. Инцидент вызвал беспокойство среди экспертов по дикой природе, указывающих на возможные опасности в будущем для других животных и людей.



В США обнаружили опасную болезнь зомби у оленя. Фото из открытых источников

Ученые США из Службы национальных парков подтвердили первый случай в Йеллоустонском национальном парке заболевания под названием "болезнь хронического истощения" (CWD). Симптомы смертельной и опасной болезни очень медленные и появляются через год после заражения.

У животных с CWD деформированный белок (прион) накапливается в мозге и других тканях. Он медленно разрушает мозг, нервную систему, что вызывает психологические и поведенческие изменения. Основные симптомы болезни похожи на поведение зомби: резкая потеря веса, дрожь головы, скрежет зубами, чрезмерное слюноотделение, животное теряет энергию и спотыкается.

Впервые "болезнь хронического истощения" у оленей была обнаружена в 1967 году в Колорадо. Сейчас она зафиксирована в 31 штате США. Ученые отмечают, что около 10-15% американских оленей больны CWD в Вайоминге, однако болезнь впервые обнаружили в популярном и людном Йеллоустонском национальном парке.

Олени могут заразиться болезнью из-за прямого контакта между животными или косвенно через контакт с зараженной средой, такой как фекалии, почва или растительность. Заболевание всегда кончается смертью животного. Пока случаев передачи CWD человеку не зарегистрировано. Однако между заражением и появлением симптомов проходит длительное время, поэтому ученые озвучивают тревожное предупреждение и не исключают возможности заражения человека "болезнью зомби".

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