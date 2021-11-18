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В МВД рассказали о заказчиках покушения на Лещенко: кто хотел убить министра агрополитики

Дело было связано непосредственно с деятельностью Лещенко в 2018 году

18 ноября 2021, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В МВД нашей страны состоялась пресс-конференция министра внутренних дел Дениса Монастырского, который сообщил, что правоохранители предупредили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко. Об этом сообщает УНИАН.

В МВД рассказали о заказчиках покушения на Лещенко: кто хотел убить министра агрополитики

Полиция сымитировала убийство министра (фото из открытых источников)

По словам главы силового ведомства, заказчиком преступления выступал гражданин США и его сообщница из нашей страны.

В частности, этих преступлений должно быть два. Сначала заказчики захотели убрать одного жителя Украины. И уже позже – Лещенко.

Летом Департамент стратегических расследований Национальной полиции по своим каналам получил информацию, что жительница страны разыскивает наемного убийцу, чтобы совершить заказное преступление.

Она, по оперативному замыслу Нацполиции, общалась с человеком, выполнявшим роль заказного убийцы. Оказалось, что в этой истории был еще один заказчик – житель Америки.

Именно американец хотел убрать другого жителя, работавшего коллектором и выбивающего долги с его бывшего делового партнера. Он получил немалую сумму – 150 тысяч долларов, которые так и не отдал американскому заказчику. Поэтому он решил за это лишить его жизни.

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Два заказчика, в том числе иностранец из США, приехали и убедились, что это преступление совершено.

Монастырский сказал, что убийство было имитировано, а заказчики даже получили видео похорон, чтобы убедиться в реальной работе наемного убийцы.

Впоследствии заказчики обратились к наемному убийце с новым замыслом – чтобы устранить теперь Лещенко, который имел перед ними будто мнимые долги еще с 2018 года, и заинтересовавшее их имущество, когда они занимались бизнесом.

Во время встречи киллер получил задаток в сумме 20 тысяч долларов для его реализации. Как проинформировал министр, преступление должно было быть реализовано, после того, как американский заказчик вернется домой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о покушение на Шефира : реконструкцию событий показали на видео.


 


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Источник: https://www.unian.ua/politics/u-mvs-rozkrili-zamovnikiv-zamahu-na-ministra-agropolitiki-leshchenka-novini-ukrajina-11614258.html
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