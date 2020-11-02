В Москве масштабный пожар на газовом складе (ВИДЕО)

В российской столице сегодня, 2 ноября, произошел масштабный пожар. Об этом сообщается в Telegram-канал Baza.

Фото: РБК

Так, на юге Москвы, на Варшавском шоссе, загорелся склад с газовыми баллонами. Сообщается, что спасатели пока не могут начать тушение пожара из-за продолжающихся сильных взрывов. По данным источника, на территории находятся резервуары с газом объемом порядка 500 литров.

На видео, опубликованных на канале, можно увидеть моменты, когда происходят взрывы.

Из-за пожара пришлось закрыть движение по улице Газопровод.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что десятки тысяч семей вынуждены покинуть дома из-за лесных пожаров в США. Опубликованы ужасающие фотографии.

Согласно сообщению местных властей, огонь распространился на площади более 200 га. Но местные СМИ сообщают, что на самом деле пожар уже распространился на еще большую площадь.

Также сообщалось, что в Одесской области при пожаре погибли младенец и двухлетний ребенок. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из комнат.

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