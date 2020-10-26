Десятки тысяч семей вынуждены покинуть дома из-за лесных пожаров в США: опубликованы ужасающие фото

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Татьяна Веремеева
Лесные пожары приближаются к округу Ориндж в Калифорнии
(США), из-за чего спасатели уже эвакуировали людей из десятков тысяч домов. Об
этом со ссылкой на пожарное управление округа Ориндж сообщает Reuters.
Фото: Allen J. Schaben Los Angeles Times
Согласно сообщению местных властей, утром в понедельник
огонь распространился на площади более 200 га, и его пока не удалось
локализировать. Местные СМИ сообщают, что на самом деле пожар уже
распространился на еще большую площадь.
О причинах пожара пока ничего не известно. Также пока не было сообщений о пострадавших и объемах разрушений.
Отметим, еще один крупный пожар произошел 21-22 октября
недалеко от озера Гранд Лейк в штате Колорадо (США). Огонь распространился
более чем на 84 тыс. га и стал рекордным в истории Штата. Видео опубликовать Telegram-канал "Опасная Земля".
Из-за
лесных пожаров в Колорадо также пришлось закрыть национальный парк
Роки-Маунтин. Местные власти приняли такое решение после того, как из-за
сильного ветра огонь стал активно распространяться.
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