Десятки тысяч семей вынуждены покинуть дома из-за лесных пожаров в США: опубликованы ужасающие фото

Лесные пожары приближаются к округу Ориндж в Калифорнии (США), из-за чего спасатели уже эвакуировали людей из десятков тысяч домов. Об этом со ссылкой на пожарное управление округа Ориндж сообщает Reuters.



Фото: Allen J. Schaben Los Angeles Times

Согласно сообщению местных властей, утром в понедельник огонь распространился на площади более 200 га, и его пока не удалось локализировать. Местные СМИ сообщают, что на самом деле пожар уже распространился на еще большую площадь.

О причинах пожара пока ничего не известно. Также пока не было сообщений о пострадавших и объемах разрушений.

Отметим, еще один крупный пожар произошел 21-22 октября недалеко от озера Гранд Лейк в штате Колорадо (США). Огонь распространился более чем на 84 тыс. га и стал рекордным в истории Штата. Видео опубликовать Telegram-канал "Опасная Земля".

Из-за лесных пожаров в Колорадо также пришлось закрыть национальный парк Роки-Маунтин. Местные власти приняли такое решение после того, как из-за сильного ветра огонь стал активно распространяться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!