В Одесской области при пожаре погибли младенец и двухлетний ребенок

Сегодня, 28 октября, в Одесской области в с. Новокрасное загорелся одноэтажный дом. Команда спасателей, прибыв на место, обнаружила двух мертвых детей. Об этом сообщает Управление ДСНС Одесской области.

Фото: Думская

В 09:57 пожарным поступил вызов о возгорании частного дома на ул. Набережная. Когда сотрудники принялись тушить пожар, в доме оказались двоє мертвых детей 8 месяцев и 2 лет. Установлено, что очаг возгорания находился в одной из комнат на 30 кв.м. В 10:33 спасатели успешно локализовали пожар и полностью потушили его через 34 минуты.





Всего на вызов отправили четверых людей. Причина пожара пока не установлена. Напомним, что тысячи американцев покинули свои дома в США из-за лесных пожаров.

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