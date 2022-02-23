В Минздраве опровергли информацию об эвакуации медучреждений

В министерстве здравоохранения прокомментировали новость о том, что Виктор Ляшко издал приказ об эвакуации больниц из Киева и других городов. В Минздраве такую информацию назвали фейком. Передает портал "Комментарии".

В министерстве обращают внимание на то, что министр здравоохранения Виктор Ляшко не подписал никаких подобных распоряжений, а все медучреждения страны работают в штатном режиме.

"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения Украины за подписью министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно утвержденных мер по эвакуации заведений здравоохранения города Киева и других городов. Минздрав отмечает, что все содержание "приказа" фейково. Все больницы работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам. Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте", — отмечают в пресс-службе министерства.