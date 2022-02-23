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В Минздраве опровергли информацию об эвакуации медучреждений

В Минздраве не планируют эвакуацию медицинских учреждений ни из Киева, ни из других городов

сегодня, 14:56
Автор:

Людмила Слободенюк
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В министерстве здравоохранения прокомментировали новость о том, что Виктор Ляшко издал приказ об эвакуации больниц из Киева и других городов. В Минздраве такую информацию назвали фейком. Передает портал "Комментарии".
В министерстве обращают внимание на то, что министр здравоохранения Виктор Ляшко не подписал никаких подобных распоряжений, а все медучреждения страны работают в штатном режиме.
"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения Украины за подписью министра здравоохранения Виктора Ляшко относительно утвержденных мер по эвакуации заведений здравоохранения города Киева и других городов. Минздрав отмечает, что все содержание "приказа" фейково. Все больницы работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам. Все действующие приказы публикуются только на официальном сайте", — отмечают в пресс-службе министерства.
Ранее "Комментарии" сообщали, какие ограничения могут быть введены в случае введения чрезвычайного положения. Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, чем отличается военное положение от чрезвычайного и где его будут вводить.
Также портал "Комментарии" писал о том, что МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию. В МИД отмечают, что в связи с усилением российской агрессии против Украины украинцам лучше как можно быстрее вернуться назад на Родину, потому что в случае необходимости Украина не сможет гарантировать предоставление всех услуг по предоставлению консульской помощи на территории РФ.

В Минздраве опровергли информацию об эвакуации медучреждений

Эвакуация больниц. Фото из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/321242313363325
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