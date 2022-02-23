Экономический патриотизм: что предполагает программа, инициированная президентом

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22 февраля глава государства заявил, что в Украине будет введена программа экономического патриотизма для отечественного бизнеса, которая должна поддержать армию и экономику в этот нелегкий период. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Программа будет направлена на предоставление целевой поддержки некоторым отраслям экономики, снижение налоговой нагрузки на бизнес, будет меньше проверок, в частности, планируют снизить НДС на бензин, способствовать внутренним инвестициям и привлечению денег украинцев в банковскую систему.



Также по словам депутата Александра Качуры, нужно ослабить фискальный контроль и отменить обязанность для предпринимателей устанавливать кассовые аппараты. Соответствующее предложение он намерен направить на рассмотрение главы государства.

Кроме того, программа экономического патриотизма будет способствовать локализации производства. 23 февраля глава государства хочет встретиться с руководителями 50 крупнейших украинских компаний для обсуждения того, как бизнес может помочь государству и армии. Президент подчеркнул, что у армии свой фронт, а у бизнеса – свой.

Пока что общую мобилизацию объявлять не будут, но призовут резервистов ВСУ и терробороны. Для последних проведут учебное собрание.

Как сообщал портал "Комментарии", Украину поддержал не только Запад, но и Восток. Нардеп рассказала, что представитель Министерства иностранных дел Китайской народной республики заявил, что поддерживает Украину. Руководитель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева рассказала, что означают санкции против самопровозглашенных республик "ЛДНР" и каким будет дальнейший внешнеполитический курс Украины.

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