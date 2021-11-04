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В Мелитополе молодой человек спас маршрутку с пассажирами: автобус выехал на встречку

Парень проник к месту работы водителя и вовремя остановил транспортное средство

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В запорожском городе Мелитополь юноша совершил героический поступок. Он спас пассажиров и водителя маршрутного автобуса, которому стало плохо. Благодаря ему в городе не произошло ДТП и обошлось без жертв. Об этом сообщает mv.org.ua.

В Мелитополе молодой человек спас маршрутку с пассажирами: автобус выехал на встречку

Подросток в Мелитополе спас водителя маршрутки (фото из открытых источников)

Уличное происшествие имело место в четверг, 4 ноября.

Водителю 11-го маршрута стало плохо и автобус остался без управления. Он вылетел на встречную полосу на одном из городских проспектов, где всегда оживленное движение транспорта. Предотвратить столкновение помог 17-летний Александр Оганьян.

По его словам, в салоне произошла паника, люди кричали, чтобы кто-то остановил маршрутку. Парень проник к месту работы водителя и остановил транспортное средство.

Далее 17-летний подросток начал быстро спасать шофера и вызвал полицейских и медиков. Помогали Александру другие горожане. Они держали голову водителя, чтобы он не нанес себе травм и чтобы не произошло асфиксии.

Уже после инцидента стало известно, что юный горожанин приобретает навыки вождения. Первую медицинскую помощь его научили оказывать на тренингах ПЛАСТа, которые он активно посещает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожской области мужчина сломал ноги полицейскому . В поселке Михайловка, что в Запорожской области, патрульные Васильевского районного управления полиции заметили, что водитель автомобиля марки "Мазда" нарушает правила дорожного движения. Полицейские остановили автомобиль и проверяли документы 71-летнего водителя. Во время общения патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили пройти признание на уровень алкоголя в крови. Впрочем, мужчина закрылся в салоне авто вместе с несовершеннолетней пассажиркой и ехал на патрульного.


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Источник: https://www.mv.org.ua/news/259771-v_melitopole_paren_spas_voditelja_marshrutki_i_predotvratil_avariyu.html
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