В машине нашли мертвым звезду популярного сериала "Альф"

Звезду популярного сериала "Альф", Бенджи Грегори, нашли мертвым в своем автомобиле в Пеории, Аризона. Актер умер около месяца назад, но стало известно о ней только сейчас благодаря его сестре, Ребекке Грегори.

Умер звезда сериала "Альф" Бенджи Грегори

Причины смерти актера неизвестны. Семья подозревает, что причиной смерти мог стать тепловой удар, поскольку в день его смерти температура достигала 42 градусов по Цельсию.

Ребекка Грегори поделилась, что ее брат страдал от депрессии, биполярного расстройства и расстройства сна, что могло способствовать его неожиданной смерти. По ее словам, Бенджи мог заснуть в автомобиле из-за истощения и бессонницы, что в сочетании с высокой температурой привело к трагедии.

Рядом с его телом также была найдена мертвая собака Ханс, которая была не просто питомцем, но и верным другом актера.





Бенджи Грегори стал известен благодаря роли мальчика Брайана в сериале "Альф". После этого он снялся в нескольких других проектах, но затем ушел из киноиндустрии, чтобы заниматься аэрографией и служить в американских военно-воздушных силах, где он закончил службу в 2005 году по состоянию здоровья.

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