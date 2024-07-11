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В машине нашли мертвым звезду популярного сериала "Альф"

Семья актера предполагает, что причиной смерти мог быть тепловой удар

сегодня, 11:51
Автор:
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Черновалова Кристина
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Звезду  популярного сериала "Альф", Бенджи Грегори, нашли мертвым в своем автомобиле в Пеории, Аризона. Актер умер около месяца назад, но стало известно о ней только сейчас благодаря его сестре, Ребекке Грегори. 

В машине нашли мертвым звезду популярного сериала "Альф"

Умер звезда сериала "Альф" Бенджи Грегори

Причины смерти актера неизвестны. Семья подозревает, что причиной смерти мог стать тепловой удар, поскольку в день его смерти температура достигала 42 градусов по Цельсию.

Ребекка Грегори поделилась, что ее брат страдал от депрессии, биполярного расстройства и расстройства сна, что могло способствовать его неожиданной смерти. По ее словам, Бенджи мог заснуть в автомобиле из-за истощения и бессонницы, что в сочетании с высокой температурой привело к трагедии.

Рядом с его телом также была найдена мертвая собака Ханс, которая была не просто питомцем, но и верным другом актера.

В машине нашли мертвым звезду популярного сериала ”Альф” - фото 2

Бенджи Грегори стал известен благодаря роли мальчика Брайана в сериале "Альф". После этого он снялся в нескольких других проектах, но затем ушел из киноиндустрии, чтобы заниматься аэрографией и служить в американских военно-воздушных силах, где он закончил службу в 2005 году по состоянию здоровья.

Ранее “Комментарии” писали, что известный канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Сазерленд известен своими почти 200 ролями в кинематографе, включая такие значимые фильмы как "Голодные игры", "Шесть степеней отчуждения" и "Ограбление по-итальянски".

Кроме того, американский кинопродюсер Джон Ландау скончался 5 июля 2024 года в возрасте 63 лет. Причиной смерти Ландау стал рак, с которым продюсер боролся больше года.



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/tragichno-pomer-zirka-serialu-alf-bendzhi-gregori-12693009.html
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