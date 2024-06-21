Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

Известный канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Его смерть подтвердил сын Кифер Сазерленд.

Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд ушел из жизни

"Я считаю его одним из важнейших актеров в истории кино. Он не брезговал никакими ролями — хорошими, плохими или злыми", — сказал Кифер, обыгравший название известного спагетти-вестерна режиссера Серджио Леоне.

Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою карьеру в качестве радиорепортера, прежде чем переехать в Лондон в 1957 году для обучения в Лондонской академии музыки и драматического искусства. Его ранние роли включали выступления в британских кино и телевидении, но его прорыв произошел с ролью хирурга Пирса в американском телешоу "МЭШ" в 1970-х годах.

Сазерленд известен своими почти 200 ролями в кинематографе, включая такие значимые фильмы как "Голодные игры", "Шесть степеней отчуждения" и "Ограбление по-итальянски". Он также сыграл значительные роли в фильмах, исследовавших темные стороны человеческой натуры, таких как "XX век" и "Орел приземлился".





Несмотря на значительный вклад в киноиндустрию, Сазерленд так и не получил премии "Оскар" за свои актерские достижения, хотя в 2018 году был награжден почетной премией. Актер получил "Золотые глобусы" за лучшую мужскую роль второго плана в криминальной драме "Гражданин Икс" в 1996 году, в которой сыграл полковника Фетисова — руководителя операции по поиску советского серийного убийцы Чикатило. И получил награду в 2003 году за роль советника президента США во времена Вьетнамской войны в фильме "Путь к войне".

Дональд Сазерленд оставил после себя не только наследие значимых ролей, но и четырех сыновей и дочь, продолжающих его династию в разных сферах искусства и культуры.