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Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

Мир кино прощается: Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет

сегодня, 10:21
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет. Его смерть подтвердил сын Кифер Сазерленд.

Умер легендарный актер и звезда "Голодных игр"

Звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд ушел из жизни

"Я считаю его одним из важнейших актеров в истории кино. Он не брезговал никакими ролями — хорошими, плохими или злыми", — сказал Кифер, обыгравший название известного спагетти-вестерна режиссера Серджио Леоне.

Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою карьеру в качестве радиорепортера, прежде чем переехать в Лондон в 1957 году для обучения в Лондонской академии музыки и драматического искусства. Его ранние роли включали выступления в британских кино и телевидении, но его прорыв произошел с ролью хирурга Пирса в американском телешоу "МЭШ" в 1970-х годах.

Сазерленд известен своими почти 200 ролями в кинематографе, включая такие значимые фильмы как "Голодные игры", "Шесть степеней отчуждения" и "Ограбление по-итальянски". Он также сыграл значительные роли в фильмах, исследовавших темные стороны человеческой натуры, таких как "XX век" и "Орел приземлился".

Умер легендарный актер и звезда ”Голодных игр” - фото 2

Несмотря на значительный вклад в киноиндустрию, Сазерленд так и не получил премии "Оскар" за свои актерские достижения, хотя в 2018 году был награжден почетной премией. Актер получил "Золотые глобусы" за лучшую мужскую роль второго плана в криминальной драме "Гражданин Икс" в 1996 году, в которой сыграл полковника Фетисова — руководителя операции по поиску советского серийного убийцы Чикатило. И получил награду в 2003 году за роль советника президента США во времена Вьетнамской войны в фильме "Путь к войне".

Дональд Сазерленд оставил после себя не только наследие значимых ролей, но и четырех сыновей и дочь, продолжающих его династию в разных сферах искусства и культуры.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ce77xpdj4kzo#:~:text=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0,%D0%B7%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%83%20%D0%B
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