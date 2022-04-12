В Мариуполе погибли представители международного благотворительного фонда

Российские оккупанты, уничтожающие Мариуполь и убивающие мирное население, причастны к гибели двух представителей Международного благотворительного фонда "Каритас". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Сергея Таруты.

По информации украинского политика, 15 марта здание фонда в городе обстреляли российские оккупанты.

"Международный благотворительный фонд "Каритас" сообщил о гибели двух своих сотрудников в Мариуполе. Еще 15 марта здание фонда в городе обстреляли российские оккупанты. Семь человек погибли, среди них – две сотрудницы фонда. Идентифицировать других погибших нет возможности. В здании от обстрелов скрывались мирные жители", — сообщил Тарута.

Народный депутат заявил, что российские оккупанты активно и с особой ненавистью обстреливают пункты предоставления гуманитарной помощи.