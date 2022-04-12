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В Мариуполе погибли представители международного благотворительного фонда

15 марта здание фонда в Мариуполе обстреляли российские оккупанты

сегодня, 17:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Российские оккупанты, уничтожающие Мариуполь и убивающие мирное население, причастны к гибели двух представителей Международного благотворительного фонда "Каритас". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Сергея Таруты.
По информации украинского политика, 15 марта здание фонда в городе обстреляли российские оккупанты.
"Международный благотворительный фонд "Каритас" сообщил о гибели двух своих сотрудников в Мариуполе. Еще 15 марта здание фонда в городе обстреляли российские оккупанты. Семь человек погибли, среди них – две сотрудницы фонда. Идентифицировать других погибших нет возможности. В здании от обстрелов скрывались мирные жители", — сообщил Тарута.
Народный депутат заявил, что российские оккупанты активно и с особой ненавистью обстреливают пункты предоставления гуманитарной помощи.
Около 1000 сотрудников "Каритас" в Украине и многие волонтеры в многочисленных центрах благотворительного фонда по всей стране, днем и ночью продолжают оказывать помощь пострадавшим от войны. Кто-то кладет свою жизнь, чтобы помочь другим. А российские оккупанты превращают благотворительные фонды, пункты выдачи гуманитарной помощи, медицинские учреждения – в мишени. С теми, кто противопоставляет бесчеловечным с оружием доброту и человечность, оккупанты расправляются с особой жестокостью.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Российские кафиры сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь. Захватчики из РФ применяют против защитников Мариуполя и его гражданских жителей неизвестное отравляющее вещество. Об этом информируют в Telegram-канале представители пресс-службы отряда специального назначения "Азов".

 

В Мариуполе погибли представители международного благотворительного фонда

Оккупанты уничтожают Мариуполь (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=522467055913676&set=a.466730964820619
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